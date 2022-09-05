Правительство Великобритании возглавила Лиз Трасс: что она говорила об Украине и войне с россией

Новая глава британского правительства уже не раз демонстрировала жесткую позицию по поддержке Украины

Скандальная эпопея с отставкой Бориса Джонсона с поста британского премьер-министра и избрание его преемника на посту главы Консервативной партии и, соответственно, главы правительства завершена. В Лондоне объявили – премьерское кресло теперь займет Лиз Трасс. В кабинете Джонсона она возглавляла Министерство иностранных дел и была одной из самых бескомпромиссных сторонниц Украины по борьбе с российскими захватчиками. Одним из ее лозунгов на этих выборах было сделать Великобританию таким надежным союзником, которого у Украины еще не было.

Кто такая Лиз Трасс

Мэри Элизабет Трасс 47 лет, она родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде, Англия. Образование женщина получила в Мертон-колледже Оксфордского университета, избрав своей специальностью политику, экономику и философию. В молодости политические взгляды Трасс склонялись к либерально-демократическим, она даже являлась активной участницей соответствующей партии и выступала за отмену британской монархии. Но в 1996 году молодая политик перешла в стан консерваторов, где сделала успешную партийную карьеру.

Впрочем, к началу своего пути к Даунинг-стрит, 10 Трасс успела поработать в бизнесе, в том числе занимала должность экономиста в корпорации Shell. В 2008 году стала замом аналитического центра Reform, где занималась вопросами привлечения частного бизнеса к работе общественных служб.

Первые две попытки (2001 и 2005 гг.) пройти в Палату общин британского парламента были для Трасс безуспешными. И только весной 2010 г. она смогла победить на выборах. В сентябре 2012 года впервые попала на правительственную должность – Дэвид Кэмерон назначил Трасс парламентским помощником министра образования. А через два года попросил ее возглавить Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. В 2016 году правительственная карьера Трасс продолжилась уже в кабинете Терезы Мэй – та поручила ей должность министра юстиции, а затем главного секретаря Казначейства. А уже при Борисе Джонсоне она возглавила Министерство внешней торговли и была назначена руководительницей Торгового совета Великобритании. Некоторое время Трасс также занималась Министерством по делам женщин и равенства.

На должность главы британской дипломатии политик попала уже во втором кабинете Джонсона – в сентябре 2021 года. В должности в частности возглавляла переговорный процесс по урегулированию отношений с ЕС после выхода из него Британии.

Политику Трасс сравнивают с курсом Маргарет Тэтчер. Новая глава британского правительства также настаивает на снижении налогов и сокращении социальных расходов в обмен на свободу предпринимательской деятельности и свободную торговлю.

Позиция по Украине

"У Украины не будет большего союзника, чем Великобритания, в случае моего избрания", – такое обещание дала Трасс в своей статье для The Daily Telegraph по случаю украинского Дня независимости несколько дней назад. Она напомнила, что Соединенное Королевство предоставило Киеву военную помощь на 2,3 млрд фунтов стерлингов – больше, чем любая другая европейская страна, и выступило лидером Большой семерки по введению санкций против россии. Трасс пообещала, что в должности главы правительства пойдет еще дальше, рассекретив больше разведывательных данных, чтобы разоблачить российскую дезинформацию. Также она пообещала увеличить общие расходы страны на оборону до 3% ВВП к 2030 году.

Еще раньше – в начале июля, когда премьерская гонка только стартовала, в колонке для The Telegraph Трасс четко дала понять, что за ее правление Британия будет бороться не просто за мир в Украине как таковой, а за полное поражение россии. "Мы знаем, что украинцы борются не только за их будущее, но и за демократию, будущее и суверенитет как таковой. Поэтому победа Украины важна для всех нас", — такое заявление Трасс сделала в конце июля во время Второго международного саммита первых леди и джентльменов, который проходит по инициативе украинской первой леди Елены Зеленской

Настаивает новая глава британского правительства и на территориальной целостности Украины. "Та территория Украины, которую захватила россия, незаконно оккупирована", — заявила она в июне Би-Би-Си. Кроме того, в отличие от некоторых западных политиков, Трасс поддержала подданных королевы, записавшихся на службу в Иностранный легион ВСУ.

Среди первоочередных планов новой премьер-министра Соединенного Королевства – скорейший визит в Киев.

Как сообщал "Телеграф", Трасс была одной из главных фавориток теперь уже отставного премьера Бориса Джонсона в гонке за его кресло.