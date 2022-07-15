Выборы британского премьера: Джонсон рассказал, за кого и против кого болеет

Имя следующего главы британского правительства станет известно в начале сентября

Исполняющий обязанности британского премьер-министра Борис Джонсон, которому пришлось со скандалом подать в отставку, уже определился, кого хочет и кого не хочет видеть своим преемником. Сейчас идет процесс избрания нового главы Консервативной партии, и лидера гонки экс-главы Минфина Риши Сунака он считает наименее приемлемым. А больше всего поддерживает главу МИД Лиз Трасс.

Об этом пишет издание The Times, ссылаясь на свои источники внутри правящей партии. Они также отмечают, что позиция Джонсона непублична. Он заявил, что не планирует вмешиваться в процесс избрания своего преемника и выражать кому-либо поддержку открыто. Впрочем, и. о. главы правительства пообщался с выбывшими из гонки кандидатами и попросил их в дальнейшем избирательном процессе выразить свою поддержку "кому угодно, кроме Риши".

Как стало ясно из высказываний Джонсона, наиболее близка ему из числа до сих пор остающихся в гонке кандидатов Лиз Трасс, которая в его правительстве руководила внешней политикой. Глава МИД, в частности, решительно одобряла курс премьера на полную поддержку Украины в войне против российских оккупантов. Также, как стало известно, Джонсону импонирует кандидатура Пенни Мордонт, занимающей должность младшего министра торговли.

Тем временем Reuters сообщает, что в стане сторонников Трасс уже отметились переговорщик Британии по Brexit Дэвид Фрост и прокурор Суэлла Браверман – она выбыла из премьерской гонки ранее. Сторонник Браверман, влиятельный депутат парламента Стив Бейкер тоже высказался в поддержку Трасс.

Напомним, депутаты от Консервативной партии в первом туре выборов нового главы определили шестерку кандидатов. Они будут голосовать за них, пока не останется только двое. В настоящее время лидером является именно Риши Сунак. Трасс держится на третьей позиции, а Мордонт идет второй. Судьбу должности руководителя партии и, соответственно, главы правительства решат в начале осени все 160 000 членов Консервативной партии. Это должно произойти 5 сентября. До этого Борис Джонсон остается на должности.