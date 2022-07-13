Кто вместо Джонсона? Завершился первый тур выборов в Британии, осталось шесть кандидатов

Во второй тур не прошли Джереми Гант и Надхим Захави

В среду, 13 июля, в Великобритании прошел первый тур выборов нового лидера Консервативной партии, который должен стать премьер-министром страны вместо подавшего в отставку Бориса Джонсона. По итогам голосования во второй тур прошли шесть политиков. Об этом сообщает The Guardian.

Так, во втором туре премьера Великобритании будут выбирать из таких кандидатов: экс-главы Минобороны Пенни Мордонт, экс-замминистра по делам женщин Кэми Баденок, экс-главы Минфина Риши Сунак, главы МИД Лиз Трасс, главы международного комитета палаты Тома Тугендхата, генпрокурора Англии и Уэльса Суэлли Браверман.

Издание пишет, что лидером голосования оказался бывший глава Минфина Риши Сунак, за которого проголосовали 88 человек. Он уверенно опередил самого близкого своего соперника. Еще 67 голосов получила экс-глава Минобороны Пенни Мордаунт, опередив главу МИД Лиз Трасс (50 голосов), которую до последнего считали фавориткой и преемницей Бориса Джонсона. Экс-министр по равенству Кэми Баденох получил 40 голосов, а председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат — 37 голосов.

С избирательной гонки за должность премьер-министра Британии выбыли бывший глава британского МИД Джереми Гант и действующий глава Минфина Надхим Захави. За первого отдали голоса всего 18 голосов, а за второго — 25. Для перехода во второй тур кандидатам были необходимы 30 голосов.

Напомним, что Борис Джонсон сообщил о своей отставке с должности британского премьера и главы Консервативной партии Соединенного Королевства во время выступления на Даунинг-стрит 7 июля. Этому предшествовало массовое увольнение министров его правительства, которые параллельно призывали Джонсона сделать то же самое, а затем прибыли к нему лично и просили сложить свои полномочия. Причиной тому стали несколько скандалов в правительстве Великобритании.