Друг Украины Джонсон в шаге от отставки: министры приняли решение

Премьеру Британии грозит отставка

Министры правительства Великобритании намерены призвать премьера страны Бориса Джонсона уйти в отставку.

Как сообщает The Mirror, делегация правительства страны прибыла к его кабинету на Даунинг-стрит, чтобы убедить Джонсона сложить полномочия и освободить премьерское кресло.

Среди делегации журналисты заметили секретаря Уэльса Саймона Харта, министра транспорта Гранта Шаппса, секретаря Северной Ирландии Брэндона Левиса и министра финансов Надхима Захави.

По данным СМИ, они должны донести до него информацию, что он потерял доверие своей партии, а 36 членов правительства ушли в отставку за последние сутки.

Сам же Джонсон до этого заявлял, что не намерен уходить в отставку, а также сообщил, что ушедших в отставку представителей можно заменить.

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Добавим, что Джонсону выражали вотум недоверия 6 июня, однако необходимого количества голосов среди депутатов не набралось. Теперь же консерваторы хотят возобновить этот процесс. Отметим, что причиной таких действий британских оппозиционеров стали заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя "парламентского организатора" Криса Пинчера, обвиняемого в домогательстве к двум коллегам.

На прошлой неделе Крис Пинчер подал в отставку по обвинению в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и поставил себя и других в неудобное положение. Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в частности, о его ненадлежащем поведении в отношении двух депутатов-консерваторов. Сам он эти обвинения опровергал.

Пресс-секретарь Джонсона позже признал, что этого информировали о жалобе на Пинчера еще в 2019 году, однако Джонсон не сделал кадровых выводов.

А еще раньше проблемы у Джонсона возникли из-за так называемого Partygate: членов Кабинета министров и сотрудников правительства обвинили в организации вечеринок с алкоголем во время пандемии COVID-19, когда такие собрания в Великобритании было запрещено. Расследование показало, что Джонсон участвовал в этих вечеринках, хотя раньше это опровергал. Скандал привел к падению рейтинга главы правительства, сам Джонсон признал свою вину, но уходить с должности отказался.