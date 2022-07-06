Друг України Джонсон за крок від відставки: міністри ухвалили рішення

Прем’єру Британії загрожує відставка

Міністри уряду Великої Британії мають намір закликати прем’єра країни Бориса Джонсона піти у відставку.

Як повідомляє The Mirror, делегація уряду країни прибула до його кабінету на Даунінг-стріт, щоб переконати Джонсона скласти повноваження та звільнити прем’єрське крісло.

Серед делегації журналісти помітили секретаря Уельсу Саймона Харта, міністра транспорту Гранта Шаппса, секретаря Північної Ірландії Брендона Левіса та міністра фінансів Надхіма Захаві.

За даними ЗМІ, вони мають донести до нього інформацію, що він втратив довіру своєї партії, а 36 урядовців пішли у відставку за останню добу.

Сам же Джонсон до цього заявляв, що не має наміру йти у відставку, а також повідомив, що представників, які пішли у відставку, можна замінити.

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Додамо, що Джонсону висловлювали вотум недовіри 6 червня, однак необхідної кількості голосів серед депутатів не набралося. Тепер же консерватори хочуть поновити цей процес. Зазначимо, що причиною таких дій британських опозиціонерів стали заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника "парламентського організатора" Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

Минулого тижня Кріс Пінчер подав у відставку через звинувачення в тому, що він п’яним домагався до двох чоловіків у клубі в центрі Лондона. У своєму листі він заявив, що забагато випив і поставив себе та інших в незручне становище. Пізніше в таблоїдах з’явилися нові звинувачення проти Пінчера, зокрема про його неналежну поведінку щодо двох депутатів-консерваторів. Сам він ці звинувачення заперечував.

Прессекретар Джонсона пізніше визнав, що того інформували про скаргу на Пінчера ще в 2019 році, однак Джонсон не зробив кадрових висновків.

А ще раніше проблеми у Джонсона виникли через так званий Partygate: членів Кабінету міністрів та співробітників уряду звинуватили в організації вечірок з алкоголем під час пандемії COVID-19, коли такі збори у Великій Британії були заборонені. Розслідування показало, що Джонсон брав участь у цих вечірках, хоча раніше це спростовував. Скандал призвів до падіння рейтингу глави уряду, сам Джонсон визнав свою провину, але йти з посади відмовився.