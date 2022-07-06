Друг України Джонсон у біді: з його уряду пішли ще кілька міністрів

Менш ніж за добу Джонсон втратив 12 членів своєї команди

Під британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, який підтримує Україну від початку російського вторгнення, загойдалося його крісло. А у середу, 6 липня, стало відомо про відставку 6 міністрів його уряду.

Про це повідомило видання The Independent, зазначивши, що всі шестеро міністрів написали листа про свою відставку й закликали Джонсона слідувати їх прикладу.

"З глибоким жалем ми йдемо з посад членів уряду… З доброї волі, ми просимо вас заради блага партії та країни піти у відставку", — йдеться у листі, опублікованому в Twitter.

Відомо, що у відставку пішли міністр промисловості Великої Британії Лі Роулі, міністр ЗМІ, інформації та цифрової інфраструктури Джулія Лопес, міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох, міністр у департаменті освіти Алекс Бургарт, міністр у департаменті житлового будівництва Ніл О'Брайан та член правління консервативної партії Мімс Девіс.

Варто зазначити, що за минулу добу Кабмін Великої Британії залишився без 12 міністрів, які пліч-о-пліч працювали на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Раніше про свою відставку повідомили голова мінфіну Ріші Сунак, міністр охорони здоров'я Саджид Джавід, міністр у справах дітей та сім'ї Вілл Квінс, міністр у справах шкіл Робін Волкер, однак їм швидко знайшлася заміна.

Примітним є той факт, що лідер опозиції в британському парламенті Кір Стармер після масових звільнень міністрів заявив, що відставка уряду є "першим випадком, коли корабель, що тоне, втікає від щура". Таким чином він намагався вколоти свого опонента Бориса Джонсона.

Тим часом у Bloomberg і Reuters майже одночасно з'явилася інформація, що депутати Консервативної партії Британії готуються до обговорення щодо зміни механізму ініціювання вотуму недовіри прем’єр-міністру Борису Джонсону, щоб організувати ще одне голосування на тлі відставок в уряді. Зазначається, що консерватори з 1992 року мають внутрішнє правило, яке дозволяє їм ініціювати вотум недовіри прем’єру в разі збору підписів третини депутатів. Якщо голосів за відставку глави уряду не набирається достатньо, він отримує "імунітет" на один рік.

Додамо, що Джонсону висловлювали вотум недовіри 6 червня, однак необхідної кількості голосів серед депутатів не набралося. Тепер же консерватори хочуть поновити цей процес. Зазначимо, що причиною таких дій британських опозиціонерів стали заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника "парламентського організатора" Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вигадав новий спосіб допомогти українській армії. Мова про програму підготовки для українських військових. Він пропонує тренувати до 10 тисяч наших воїнів кожні 120 днів.