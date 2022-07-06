Друг Украины Джонсон в беде: из его правительства ушли еще несколько министров

Меньше чем за сутки Джонсон потерял 12 членов своей команды

Под британским премьер-министром Борисом Джонсоном, поддерживающим Украину с начала российского вторжения, закачалось его кресло. В среду, 6 июля, стало известно об отставке 6 министров его правительства.

Об этом сообщило издание The Independent, отметив, что все шесть министров написали письмо о своей отставке и призвали Джонсона следовать их примеру.

"С глубокой жалостью мы уходим с должностей членов правительства… По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку", — говорится в письме, опубликованном в Twitter.

Известно, что в отставку ушли министр промышленности Великобритании Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт, министр в департаменте жилищного строительства Нил О’Брайан и член правления консервативной партии Мимс Дэвис.

Стоит отметить, что за минувшие сутки Кабмин Великобритании остался без 12 министров, которые бок о бок работали во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Ранее о своей отставке сообщили глава минфина Риши Сунак, министр здравоохранения Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Квинс, министр по делам школ Робин Волкер, однако им быстро нашлась замена.

Примечателен тот факт, что лидер оппозиции в британском парламенте Кир Стармер после массовых увольнений министров заявил, что отставка правительства является "первым случаем, когда тонущий корабль убегает от крысы". Таким образом, он пытался уколоть своего оппонента Бориса Джонсона.

Тем временем у Bloomberg и Reuters почти одновременно появилась информация, что депутаты Консервативной партии Британии готовятся к обсуждению изменения механизма инициирования вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону, чтобы организовать еще одно голосование на фоне отставок в правительстве. Отмечается, что консерваторы с 1992 года имеют внутреннее правило, позволяющее им инициировать вотум недоверия премьеру в случае сбора подписей трети депутатов. Если голосов за отставку главы правительства не набирается достаточно, он получает "иммунитет" на один год.

Добавим, что Джонсону выражали вотум недоверия 6 июня, однако необходимое количество голосов среди депутатов не набралось. Теперь же консерваторы хотят возобновить этот процесс. Отметим, что причиной таких действий британских оппозиционеров стали заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя "парламентского организатора" Криса Пинчера, обвиняемого в домогательствах к двум коллегам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придумал новый способ помочь украинской армии. Речь идет о программе подготовки для украинских военных. Он предлагает тренировать до 10 тысяч наших воинов каждые 120 дней.