Укр

Борису Джонсону снова грозит отставка - Валерий Калныш

Автор
Валерий Калныш Валерий Калныш
Дата публикации
Читати українською
Автор
124
Борис Джонсон защищен от отставки иммунитетом на год, но время уходит быстро Новость обновлена 06 июля 2022, 13:46
Борис Джонсон защищен от отставки иммунитетом на год, но время уходит быстро

Отставка ключевых министров британского правительства Бориса Джонсона, их высказывания против премьер-министра. Чем все это грозит другу Украины, читайте в блоге журналиста и политического обозревателя Валерия Калныша

Борису Джонсону снова грозит отставка. Любимый премьер-министр украинцев опять под ударом. Вчера, с разницей в 10 минут, ушли в отставку министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. За ними уволились еще несколько, ниже рангом, чиновников. Тут важно заметить – глава минфина в британской чиновничьей иерархии – второй по важности, после премьера, член Кабинета.

Незаменимых нет и Джонсон в тот же день закрыл вакансии. Министр образования Надхим Захави был назначен главой минфина (представляете у нас такое?), а новым главой британского минздрава стал Стив Барклай, до этого занимавший пост главы администрации премьер-министра. Казалось бы все, но нет. Это Британия, детка.

Уходя министры наговорили разного. Кстати, они друзья – Сунак и Джавид – и фанаты "Звездных войн". Оба были согласны с налоговой политикой Джонсона, но в своих заявлениях акцент они сделали не на этом. Парни ткнули пальцем в "родничок" Джонсона – мораль и поведение. Сунак заявил, что ушел в отставку, потому что высокие стандарты в политике "стоят того, чтобы за них бороться" и что "мы не можем продолжать в том же духе". Джавид сказал, что британский народ имеет право "ожидать честности от своего правительства" и что Консервативная партия "больше, чем каждый из нас".

Напомню, и месяца не прошло как более 40% однопартийцев Джонсона проголосовали за то, чтобы сместить его с поста лидера и, следовательно, с поста премьер-министра Великобритании. Как отмечает британский The Economist "немногие премьер-министры могут пережить такой двойной удар (имеется ввиду отставка двух министров — ЧЛ), особенно после избиений, которым подвергся Джонсон в последние месяцы. Как долго он будет у власти, никто не знает. Но его авторитет катастрофически быстро тает."

По действующим правилам, тот вотум доверия который он получил в мае, в течении года защищает Бориса Джонсона от снятия с должности. Но угроза его отставки велика. Прежде всего потому что он может уйти в отставку сам. Да, №10 не собирается этого делать о чем было заявлено неоднократно, в том числе и в последние дни. Но есть традиции. И речь снова о Комитете 1922. Не буду повторно рассказывать кто это, гляньте сюда (https://t.me/blacklampa/6271). Для краткости назовем их "умом, честью и совестью партии". Возглавляет его сейчас сэр Грэм Брейди. The Times напоминает, что именно он в 2019 году нанес визит премьеру Терезе Мэй и сообщил, что она потеряла доверие партии и ее время вышло, хотя всего шесть месяцев до этого она получила вотум доверия. Так может случиться и в этот раз.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Отставка #Борис Джонсон #Британия #Джонсон