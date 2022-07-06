Отставка ключевых министров британского правительства Бориса Джонсона, их высказывания против премьер-министра. Чем все это грозит другу Украины, читайте в блоге журналиста и политического обозревателя Валерия Калныша

Борису Джонсону снова грозит отставка. Любимый премьер-министр украинцев опять под ударом. Вчера, с разницей в 10 минут, ушли в отставку министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. За ними уволились еще несколько, ниже рангом, чиновников. Тут важно заметить – глава минфина в британской чиновничьей иерархии – второй по важности, после премьера, член Кабинета.

Незаменимых нет и Джонсон в тот же день закрыл вакансии. Министр образования Надхим Захави был назначен главой минфина (представляете у нас такое?), а новым главой британского минздрава стал Стив Барклай, до этого занимавший пост главы администрации премьер-министра. Казалось бы все, но нет. Это Британия, детка.

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Уходя министры наговорили разного. Кстати, они друзья – Сунак и Джавид – и фанаты "Звездных войн". Оба были согласны с налоговой политикой Джонсона, но в своих заявлениях акцент они сделали не на этом. Парни ткнули пальцем в "родничок" Джонсона – мораль и поведение. Сунак заявил, что ушел в отставку, потому что высокие стандарты в политике "стоят того, чтобы за них бороться" и что "мы не можем продолжать в том же духе". Джавид сказал, что британский народ имеет право "ожидать честности от своего правительства" и что Консервативная партия "больше, чем каждый из нас".

Напомню, и месяца не прошло как более 40% однопартийцев Джонсона проголосовали за то, чтобы сместить его с поста лидера и, следовательно, с поста премьер-министра Великобритании. Как отмечает британский The Economist "немногие премьер-министры могут пережить такой двойной удар (имеется ввиду отставка двух министров — ЧЛ), особенно после избиений, которым подвергся Джонсон в последние месяцы. Как долго он будет у власти, никто не знает. Но его авторитет катастрофически быстро тает."

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По действующим правилам, тот вотум доверия который он получил в мае, в течении года защищает Бориса Джонсона от снятия с должности. Но угроза его отставки велика. Прежде всего потому что он может уйти в отставку сам. Да, №10 не собирается этого делать о чем было заявлено неоднократно, в том числе и в последние дни. Но есть традиции. И речь снова о Комитете 1922. Не буду повторно рассказывать кто это, гляньте сюда (https://t.me/blacklampa/6271). Для краткости назовем их "умом, честью и совестью партии". Возглавляет его сейчас сэр Грэм Брейди. The Times напоминает, что именно он в 2019 году нанес визит премьеру Терезе Мэй и сообщил, что она потеряла доверие партии и ее время вышло, хотя всего шесть месяцев до этого она получила вотум доверия. Так может случиться и в этот раз.