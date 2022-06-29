Джонсон обратился к западным лидерам с просьбой насчет путина

В Британии считают, что российский диктатор не приедет на саммит в Индонезии

В Великобритании убеждены, что российский диктатор владимир путин найдет повод не приехать на саммит "Большой двадцатки" (G20), который в этом году состоится в Индонезии.

Как сообщает Bloomberg, премьер Британии Борис Джонсон заявил, что будет очень впечатлен, если путин решится приехать на саммит "двадцатки" и назвал его "изгоем".

"Я думаю, что он вряд ли поедет по тем или иным причинам", — сказал он во время разговора с журналистами во время визита на саммит НАТО в Мадриде.

Вместе с тем Джонсон призвал лидеров стран Запада не бойкотировать саммит, поскольку это даст россии и Китаю возможность распространять там свою пропаганду.

Саммит G20 пройдет в средине ноября на острове Бали. Предварительно известно, что путин принял приглашение на саммит, кроме того приглашение также принял и президент Украины Владимир Зеленский.

Впрочем, источники "Телеграфа" сообщают, что Зеленский не будет туда ехать, если война не закончится к ноябрю, а также если там будет путин. То же самое озвучил и Зеленский 29 июня во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо.