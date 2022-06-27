В кремле не исключают поездки путина туда, где будет Зеленский

Российский президент согласился на участие в саммите G20 на Бали

Кровавый диктатор владимир путин решил принять участие в саммите "Большой двадцатки", который запланирован на острове Бали 15-16 ноября текущего года. Интересен тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение раньше и также его принял.

Информация о поездке российского президента на саммит прозвучала от его помощника Юрия Ушакова в понедельник, 27 июня. Его заявление цитировало пропагандистское издание ТАСС.

"Да, мы подтвердили, что наше участие предполагается", — ответил Ушаков на вопрос о визите путина на саммит G20.

При этом помощник диктатора затруднился уточнить, будет ли путин участвовать в саммите очно, или подключится по видеосвязи.

"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", — сказал Ушаков.

Следует отметить, что по информации источников "Телеграфа", Зеленский может отказаться от участия в саммите G20, если на него приедет российский диктатор владимир путин. Еще одно условие, при котором главы украинского государства не будет на Бали, — если россия не завершит войну против Украины до ноября 2022 года.

Раньше сообщалось, что путин впервые после начала полномасштабного вторжения в Украину намерен покинуть страну для осуществления официального визита. Диктатор планирует посетить две страны центральной Азии – Таджикистан и Туркменистан. Конечно же, это произойдет при условии, если ему не помешает тяжелая болезнь, обсуждаемая даже в близком окружении российского президента.