Зеленский не примет участия в Саммите G20 из-за путина - источники
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1714
Саммит "Большой двадцатки" состоится в ноябре 2022 года
Президент Владимир Зеленский, которого пригласили на Саммит "Большой двадцатки" в ноябре 2022 года на Бали в Индонезии, не примет в нем участие, если война россии против Украины к тому времени не закончится и там будет президент российской федерации владимир путин.
Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Офисе президента Украины.
"Если война закончится до ноября, то он может принять участие лично",- сказал наш собеседник.
Но, если боевые действия будут продолжаться, то Зеленский не будет участвовать в Саммите, который в этом году пройдёт на Бали. В том числе, потому что Офис президента и лично Зеленский изначально выступают против участия путина в этом саммите.
Ранее президент Украины в своём твиттере написал, что провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо и поблагодарил за приглашение принять участие в саммите G20.
Как сообщалось, ранее путин принял приглашение на саммит G20, о чем сообщил президент Индонезии.
Из-за этого в США не знают что делать, так как ранее призвали к недопуску путина на саммит.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-