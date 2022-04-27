Укр

Зеленского пригласили на международную встречу, где может быть и путин

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 27 апреля 2022, 15:41
Владимир Зеленский

Страна-агрессор является одним из членов "Большой двадцатки"

Владимира Зеленского пригласили на участие в саммите "Большой двадцатки". Приглашение украинский лидер получил от главы G20 и президента Индонезии Джоко Видодо. Проведение саммита намечено на 15 ноября.

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Об этом в среду, 27 апреля, Верховный главнокомандующий написал на своей странице в "Твиттере".

"Провел переговоры с Президентом Индонезии. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность, в том числе за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки в Индонезии", — говорится в тексте публикации Зеленского.

Публикация украинского лидера в соцсети
Публикация украинского лидера в соцсети

Стоит отметить, что Джоко Видодо является нынешним главой "Большой двадцатки", а россия входит в состав стран, являющихся членами G20.

Ранее "Телеграф" сообщал, что страны Большой семерки (G20) официально пообещали выделить для Украины пакет помощи в размере 50 миллиардов евро.

Теги:
#Встреча #Зеленский #Приглашение #Большая 20
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