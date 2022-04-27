Зеленського запросили на міжнародну зустріч, де може бути і путін
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 153
Країна-агресор є одним з членів "Великої двадцятки"
Володимира Зеленського запросили на участь у саміті "Великої двадцятки". Запрошення український лідер отримав від голови G20 та президента Індонезії Джоко Відодо. Проведення саміту заплановано на 15 листопада.
Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram
Про це у середу, 27 квітня, Верховнокомандувач написав на своїй сторінці у "Твіттері".
"Провів перемовини з Президентом Індонезії. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті Великої двадцятки в Індонезії", — йдеться в тексті публікації Зеленського.
Варто відзначити, що Джоко Відодо є нинішнім головою "Великої двадцятки", а росія водить до складу країн, які є членами G20.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що країни Великої сімки (G20) офіційно пообіцяли виділити для України пакет допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-