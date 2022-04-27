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Зеленського запросили на міжнародну зустріч, де може бути і путін

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Володимир Зеленський Новина оновлена 27 квітня 2022, 15:41
Володимир Зеленський

Країна-агресор є одним з членів "Великої двадцятки"

Володимира Зеленського запросили на участь у саміті "Великої двадцятки". Запрошення український лідер отримав від голови G20 та президента Індонезії Джоко Відодо. Проведення саміту заплановано на 15 листопада.

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Про це у середу, 27 квітня, Верховнокомандувач написав на своїй сторінці у "Твіттері".

"Провів перемовини з Президентом Індонезії. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті Великої двадцятки в Індонезії", — йдеться в тексті публікації Зеленського.

Публікація українського лідера в соцмережі
Публікація українського лідера в соцмережі

Варто відзначити, що Джоко Відодо є нинішнім головою "Великої двадцятки", а росія водить до складу країн, які є членами G20.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країни Великої сімки (G20) офіційно пообіцяли виділити для України пакет допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.

Теги:
#Зустріч #Зеленський #Запрошення #Велика 20
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