Украина получит от "Большой семерки" беспрецедентную помощь: подробности

Страны G7 помогут Украине деньгами.

Во вторник, 19 апреля, на 55-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что страны Большой семерки выделят Украине помощь в размере 50 млрд евро.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран.

Шольц отметил, что весомая часть средств уже была выделена Украине, а сейчас перед руководством стран стоит задача о предоставлении всей суммы. Деньги пойдут, в том числе и на вооружение для Украины.

"В рамках нашего председательства в G7 мы готовы и активно помогаем правительству Украины в соответствии с его просьбой о предоставлении финансовой помощи в надлежащем объеме", — заявил канцлер.

Напомним, власти Германии 15 апреля объявили, что выделят 1 млрд евро на нужды украинских защитников, однако в Европарламенте жестко раскритиковали ФРГ за сотрудничество с россией и недостаточную помощь Украине.

По информации СМИ, Шольц до полномасштабного вторжения рф в Украину отговаривал президента Украины Владимира Зеленского от вступления в НАТО. К слову, канцлер Германии пообещал наказать россиян за варварские преступления против украинцев в Буче и других городах.