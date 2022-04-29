Укр

В США новая проблема с путиным: Байден и советники думают над решением

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Байден не решил, хочет ли он видеть путина на саммите G20 Новость обновлена 29 апреля 2022, 18:52
Байден не решил, хочет ли он видеть путина на саммите G20

Приглашение российский диктатор получил от президента Индонезии

В США не знают что делать с российским президентом владимиром путиным, которого пригласили на саммит "Большой двадцатки". Американский лидер Джо Байден с советниками изучает возможности его участия. Примечательно, что на этот саммит позвали президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает CNN.

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По данным телеканала, американские власти еще не приняли решение о бойкоте участия РФ в саммите G20, однако разговоры об этом ведутся.

"Президент ясно выразил свою точку зрения: это не должно быть обычным делом, и что россия не должна быть частью этого (саммита G20 — ред.). Но, опять же, это через шесть месяцев", — заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Добавляется, что Белый дом во главе с Джо Байденом изучает возможность участия в саммите и допуске к "столу" не только россии, но и Китая.

Стоит отметить, что саммит "Большой двадцатки" должен пройти в ноябре 2022 года на острове Бали. Российского президента на эту встречу пригласил президент Индонезии Джоко Видодо, который в разговоре с путиным заявил, что он против войны в Украине и ее необходимо как можно скорее прекратить.

Напомним, что на саммит G20 также был приглашен украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что страны Большой семерки (G20) официально пообещали выделить для Украины пакет помощи в размере 50 миллиардов евро.

Теги:
#США #Россия #Владимир Путин #Джо Байден #Саммит G20
Байден не решил, хочет ли он видеть путина на саммите G20
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В США новая проблема с путиным: Байден и советники думают над решением
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