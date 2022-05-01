Зеленський не візьме участі в Саміті G20 через путіна — джерела

Саміт "Великої двадцятки" відбудеться у листопаді 2022 року

Президент Володимир Зеленський, якого запросили на Саміт "Великої двадцятки" у листопаді 2022 року на Балі в Індонезії, не візьме у ньому участь, якщо війна росії проти України на той час не закінчиться і там буде президент російської федерації володимир рутін.

Про це повідомили джерела "Телеграфа" в Офісі президента України.

"Якщо війна закінчиться до листопада, то він може взяти участь особисто", — сказав співрозмовник.

Але якщо бойові дії продовжуватимуться, то Зеленський не братиме участі у Саміті, який цього року пройде на Балі. У тому числі тому, що Офіс президента і особисто Зеленський з самого спочатку виступають проти участі путіна в цьому саміті.

Раніше президент України у своєму твіттері написав, що провів переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо та подякував за запрошення взяти участь у саміті G20.

Як повідомлялося, раніше путін прийняв запрошення на саміт G20, про що повідомив президент Індонезії.

Через це в США не знають, що робити, оскільки раніше закликали до недопуску путіна на саміт.