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Зеленський не візьме участі в Саміті G20 через путіна — джерела

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Цьогорічний саміт G20 пройде в Індонезії
Цьогорічний саміт G20 пройде в Індонезії

Саміт "Великої двадцятки" відбудеться у листопаді 2022 року

Президент Володимир Зеленський, якого запросили на Саміт "Великої двадцятки" у листопаді 2022 року на Балі в Індонезії, не візьме у ньому участь, якщо війна росії проти України на той час не закінчиться і там буде президент російської федерації володимир рутін.

Про це повідомили джерела "Телеграфа" в Офісі президента України.

"Якщо війна закінчиться до листопада, то він може взяти участь особисто", — сказав співрозмовник.

Але якщо бойові дії продовжуватимуться, то Зеленський не братиме участі у Саміті, який цього року пройде на Балі. У тому числі тому, що Офіс президента і особисто Зеленський з самого спочатку виступають проти участі путіна в цьому саміті.

Раніше президент України у своєму твіттері написав, що провів переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо та подякував за запрошення взяти участь у саміті G20.

Як повідомлялося, раніше путін прийняв запрошення на саміт G20, про що повідомив президент Індонезії.

Через це в США не знають, що робити, оскільки раніше закликали до недопуску путіна на саміт.

Теги:
#Україна #Саміт #G20 #Індонезія #Участь #Володимир Зеленський #Велика двадцятка
Цьогорічний саміт G20 пройде в Індонезії
Україна
Зеленський не візьме участі в Саміті G20 через путіна — джерела
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Дата публікації
Категорія
Цьогорічний саміт G20 пройде в Індонезії
Зеленський не візьме участі в Саміті G20 через путіна — джерела
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