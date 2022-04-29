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У США нова проблема з путіним: Байден та радники думають над рішенням

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Байден не вирішив, чи хоче він бачити путіна на саміті G20 Новина оновлена 29 квітня 2022, 18:52
Байден не вирішив, чи хоче він бачити путіна на саміті G20

Запрошення російський диктатор отримав від президента Індонезії

У США не знають що робити з російським президентом володимиром путіним, якого запросили на саміт "Великої двадцатки". Американський лідер Джо Байден з радниками вивчає можливості його участі. Примітно, що на цей же саміт покликали президента України Володимира Зеленського.

Про це у п'ятницю, 29 квітня, повідомляє CNN.

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За даними телеканалу, американська влада ще не прийняла рішення про бойкот участі РФ у саміті G20, однак розмови про це ведуться.

"Президент ясно висловив свою точку зору: це не повинно бути звичайною справою, і що Росія не повинна бути частиною цього (саміту G20 — ред.). Але, знову ж таки, це через шість місяців", — заявила напередодні прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Додається, що Білий дім на чолі з Джо Байденом вивчає можливість участі у саміті та допуску до "столу" не тільки Росії, а й Китаю.

Варто зазначити, що саміт "Великої двадцятки" має відбутися у листопаді 2022 року на острові Балі. Російського президента на цю зустріч запросив президент Індонезії Джоко Відодо, який у розмові з путіним заявив, що він проти війни в Україні і її необхідно якнайшвидше припинити.

Нагадаємо, що на саміт G20 також був запрошений український президент Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країни Великої сімки (G20) офіційно пообіцяли виділити для України пакет допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.

Теги:
#США #Росія #Володимир Путін #Джо Байден #Саміт G20
Байден не вирішив, чи хоче він бачити путіна на саміті G20
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У США нова проблема з путіним: Байден та радники думають над рішенням
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