У США нова проблема з путіним: Байден та радники думають над рішенням

Запрошення російський диктатор отримав від президента Індонезії

У США не знають що робити з російським президентом володимиром путіним, якого запросили на саміт "Великої двадцатки". Американський лідер Джо Байден з радниками вивчає можливості його участі. Примітно, що на цей же саміт покликали президента України Володимира Зеленського.

Про це у п'ятницю, 29 квітня, повідомляє CNN.

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За даними телеканалу, американська влада ще не прийняла рішення про бойкот участі РФ у саміті G20, однак розмови про це ведуться.

"Президент ясно висловив свою точку зору: це не повинно бути звичайною справою, і що Росія не повинна бути частиною цього (саміту G20 — ред.). Але, знову ж таки, це через шість місяців", — заявила напередодні прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Додається, що Білий дім на чолі з Джо Байденом вивчає можливість участі у саміті та допуску до "столу" не тільки Росії, а й Китаю.

Варто зазначити, що саміт "Великої двадцятки" має відбутися у листопаді 2022 року на острові Балі. Російського президента на цю зустріч запросив президент Індонезії Джоко Відодо, який у розмові з путіним заявив, що він проти війни в Україні і її необхідно якнайшвидше припинити.

Нагадаємо, що на саміт G20 також був запрошений український президент Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країни Великої сімки (G20) офіційно пообіцяли виділити для України пакет допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.