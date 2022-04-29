путин приедет на международную встречу, куда позвали и Зеленского
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Президент россии примет участие в саммите G20, которое пройдет в 2022 году в Индонезии
Президент рф владимир путин, пригрозивший "молниеносными ударами" по Западу, будет участвовать в саммите "Большой двадцатки", на который ранее пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Встреча состоится в ноябре 2022 года на Бали.
Об этом говорится на сайте президента Индонезии Джоко Видодо.
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Видодо заявил, что он против войны, и в телефонном разговоре с путиным подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Украине.
"Нужно предлагать мирное решение, и Индонезия готова внести свой вклад в мирные усилия. По этому поводу президент путин выразил благодарность за приглашение на саммит G20 и сказал, что примет участие", — отметил Видодо.
Кроме того, президент Индонезии 27 апреля в телефонном разговоре с Зеленским заявил о готовности своей страны оказать украинцам гуманитарную помощь.
В марте появилась информация о том, что после вторжения в Украину армии рф западные страны и США могут исключить россию из G20. Однако, как оказалось, самой процедуры исключения россии из состава группы не существует.
Напомним, что россия решила не дожидаться, пока ее выгонят из Совета Европы и 15 марта ушла "по своей воле".
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