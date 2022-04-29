Укр

путин приедет на международную встречу, куда позвали и Зеленского

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Кровавый диктатор путин Новость обновлена 29 апреля 2022, 16:59
Кровавый диктатор путин

Президент россии примет участие в саммите G20, которое пройдет в 2022 году в Индонезии

Президент рф владимир путин, пригрозивший "молниеносными ударами" по Западу, будет участвовать в саммите "Большой двадцатки", на который ранее пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Встреча состоится в ноябре 2022 года на Бали.

Об этом говорится на сайте президента Индонезии Джоко Видодо.

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Видодо заявил, что он против войны, и в телефонном разговоре с путиным подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Украине.

"Нужно предлагать мирное решение, и Индонезия готова внести свой вклад в мирные усилия. По этому поводу президент путин выразил благодарность за приглашение на саммит G20 и сказал, что примет участие", — отметил Видодо.

Кроме того, президент Индонезии 27 апреля в телефонном разговоре с Зеленским заявил о готовности своей страны оказать украинцам гуманитарную помощь.

В марте появилась информация о том, что после вторжения в Украину армии рф западные страны и США могут исключить россию из G20. Однако, как оказалось, самой процедуры исключения россии из состава группы не существует.

Напомним, что россия решила не дожидаться, пока ее выгонят из Совета Европы и 15 марта ушла "по своей воле".

Теги:
#G20 #Путин #Индонезия #Бали #Владимир Зеленский #Большая двадцатка #Джоко Видодо #Лидеры G20
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