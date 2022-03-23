россию собираются исключить из "Большой двадцатки", но есть проблема

Самой процедуры исключения рф из состава группы не существует.

Западные страны и США могут исключить россию из G20, после ее вторжения в Украину.

Как сообщает Reuters, G20 вместе с меньшей группой семи, в которую входят только Соединенные Штаты, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония и Великобритания, является ключевой международной платформой для координации всего, от действий по изменению климата к трансграничному долгу.

Надежный источник новостей о войне

"Были дискуссии о том, целесообразно ли для россии быть частью G20. Если россия останется членом, она станет менее полезной единицей", – сказал высокопоставленный источник в G7.

В свою очередь Соединенные Штаты планируют проконсультироваться со своими союзниками, прежде чем делать какие-либо другие заявления.

Источник в Европейском Союзе отдельно подтвердил обсуждение статуса россии на предстоящих встречах G20, главой которого сейчас является Индонезия.

Вместе с тем источник в G7 заявил, что маловероятно, что Индонезия, возглавляющая сейчас G20, или такие члены, как Индия, Бразилия, Южная Африка и Китай, согласились изъять россию из группы.

"Невозможно изъять россию из G20, если Москва не примет такое решение самостоятельно. Процедуры, чтобы лишить россию членства в G20, просто нет", – сказал чиновник страны-члена G20 в Азии.

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Напомним, что россия решила не дожидаться, пока ее выгонят из Совета Европы и ушла "по своей воле".

Кроме того, стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит санкции в отношении большинства членов государственной думы россии в рамках ужесточения мер против москвы.