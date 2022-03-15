россия решила не дожидаться, пока ее выгонят из Совета Европы

От выхода рф из Совета Европы пострадают только граждане россии.

Во вторник, 15 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину россия покинула Совет Европы.

Об этом сообщил бывший вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета, депутат Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале.

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Толстой отметил, что россия выходит из СЕ "по своей воле" и добавил, что это решение было принято на фоне "очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ". Во вторник вечером Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) будет рассматривать резолюцию о полном исключении рф из Совета Европы из-за войны, что развязала россия в Украине.

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При этом Толстой отметил, что рф не будет платить ежегодный взнос в Совет Европы, а после выхода из организации россия денонсирует Европейскую конвенцию о правах человека. Стоит отметить, что согласно статуту СЕ прекращение членства рф состоится только в конце года, 31 декабря.

После выхода из организации российские граждане не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а в россию может вернуться смертную казнь.

Ранее сообщалось, что в сети высмеяли санкции рф в отношении президента США Джо Байдена.