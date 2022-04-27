"Все решения приняты": путин снова намекнул на ядерный удар по Западу

Российские власти обещают удары по странам, которые вмешаются в войну в Украине

Российский президент и кровавый диктатор владимир путин пригрозил "молниеносными ударами" по западным странам, которые намерены вмешаться в ситуацию в Украине и создать россиянам угрозы стратегического характера.

Слова президента страны-агрессора в среду, 27 апреля, цитируют росСМИ.

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По словам диктатора, решение об ударах по странам уже принято.

"Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию в Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера – удары будут молниеносными. Все решения по молниеносным ударам в случае угрозы стратегической безопасности рф приняты", — заявил российский президент.

Кроме того, он заявил, что все задачи "спецоперации в Украине" будут определенно выполнены. А целью этой самой "операции" назвал предотвращение масштабного конфликта на территории россии по чужим сценариям.

Следует отметить, что в угрозах путина об "ударах по странам, которые хотят вмешаться", прослеживается намек на применение ядерного оружия, о чем он неоднократно заявлял. Российские власти говорят, что на данном этапе войны применение ядерного оружия не рассматривается, но не исключается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что тема применения россией оружия массового поражения против Украины периодически поднимается с самого начала войны. В МВД Украины считают, что такая вероятность существует, но шансы на это очень низкие.