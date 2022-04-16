Укр

Применит ли россия ядерное оружие: в Украине оценили степень угрозы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Ядерное оружие рф Новость обновлена 16 апреля 2022, 10:01
Ядерное оружие рф

Отметать такую вероятность, как безумную, не стоит

В украинском Министерстве внутренних дел считают риск ядерного удара со стороны россии возможным, но маловероятным. О вероятности применения ядерного оружия в Украине ранее говорил президент Владимир Зеленский, и он призвал относиться к этой угрозе с должным вниманием.

Советник главы МВД Вадим Денисенко отметил в эфире нацтелемарафона, что по состоянию на сейчас, про ядерный удар речи нет, а пойти на это россия может в крайнем случае.

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Он также считает, что при применении ядерного оружия против Украины от россии откажутся союзники — Беларусь, Индия, Китай.

При этом в ЦРУ США предупреждают — относиться легкомысленно к "бряцанью" россии ядерным оружием не стоит. Несмотря на отсутствие признаков принятия решения о начале ядерной войны, на фоне российских военных неудач за этим стоит следить.

Как писал "Телеграф", пять мировых государств, включая россию, ранее сделали заявление о недопустимости ядерной войны. При этом в рф уже активизировали свои силы в этом направлении и привели их в готовность. В россии уже озвучили четыре сценария, при котором могут применить ядерное оружие.

Теги:
#Россия #Угроза #Ядерное оружие
Ядерное оружие рф
Украина
Применит ли россия ядерное оружие: в Украине оценили степень угрозы
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