Укр

В той войне победителей не будет: ядерная пятерка сделала совместное заявление

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Пять стран мира сделали совместное заявление по ядерному оружию
Пять стран мира сделали совместное заявление по ядерному оружию

Страны подтвердили, что не будут наводить ракеты друг на друга.

Ряд государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением о недопустимости начала ядерной войны и предотвращении гонки вооружений.

Информация об этом размещена пресс-службами Белого дома и Кремля.

Заявление прозвучало от имени США, Великобритании, Франции, России и Китая.

В нем отмечается, что эти государства считают своей первоочередной ответственностью снижение стратегических рисков для всего мира.

"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что до тех пор, пока ядерное оружие существует, оно должно служить исключительно в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращении угрозы войны. Вместе с тем отмечается, что дальнейшее распространение подобного оружия должно быть предотвращено.

Кроме того подписанты подтвердили свою приверженность предшествующим договорам о нераспространении ядерного оружия и запрете на его применение.

Они также подчеркнули, что не направляют свое оружие друг против друга.

Как сообщалось ранее, напряжение в мире заметно возросло после того, как Россия сконцентрировала большое количество войск на границе с Украиной. На Западе из-за этого предположили, что российский президент Владимир Путин готовится к масштабному вторжению на территорию нашей страны.

На другой стороне планеты тоже неспокойно, там растут опасения по поводу возможного конфликта между Китаем и Тайванем.

Теги:
#США #Китай #Франция #Великобритания #Россия #Ядерное оружие
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