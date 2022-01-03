В той войне победителей не будет: ядерная пятерка сделала совместное заявление
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Страны подтвердили, что не будут наводить ракеты друг на друга.
Ряд государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением о недопустимости начала ядерной войны и предотвращении гонки вооружений.
Информация об этом размещена пресс-службами Белого дома и Кремля.
Заявление прозвучало от имени США, Великобритании, Франции, России и Китая.
В нем отмечается, что эти государства считают своей первоочередной ответственностью снижение стратегических рисков для всего мира.
"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что до тех пор, пока ядерное оружие существует, оно должно служить исключительно в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращении угрозы войны. Вместе с тем отмечается, что дальнейшее распространение подобного оружия должно быть предотвращено.
Кроме того подписанты подтвердили свою приверженность предшествующим договорам о нераспространении ядерного оружия и запрете на его применение.
Они также подчеркнули, что не направляют свое оружие друг против друга.
Как сообщалось ранее, напряжение в мире заметно возросло после того, как Россия сконцентрировала большое количество войск на границе с Украиной. На Западе из-за этого предположили, что российский президент Владимир Путин готовится к масштабному вторжению на территорию нашей страны.
На другой стороне планеты тоже неспокойно, там растут опасения по поводу возможного конфликта между Китаем и Тайванем.
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