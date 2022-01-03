Укр

Путина сдержит только одно: в США назвали вторжение России в Украину "очень вероятным"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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На Западе хотят, чтобы Путин понимал всю серьезность их предупреждений Новость обновлена 03 января 2022, 12:42
На Западе хотят, чтобы Путин понимал всю серьезность их предупреждений

Американцы не понимают мотивации российского президента для вторжения в другие страны

Вероятность того, что в Кремле отдадут приказ о полноценном наступлении на Украину, остается весьма высокой. При этом существует лишь одна вещь, которая способна остановить Владимира Путина от такого решения — серьезные экономические санкции.

Такое мнение американского чиновника Адама Шиффа передает The Guardian.

Шифф возглавляет комитет по разведке в Палате представителей Конгресса США. Именно поэтому, владея разведданными, он может оценивать напряженность ситуации на границу Украины и России со стороны.

По его словам, вероятность вторжения все еще очень высока. Впрочем, Западу, говорит Шифф, стоит объединиться и показать серьезность своих намерений насчет введения санкций — чтобы предупредить Владимира Путина о последствиях.

"Россия должна понять, что мы в этом едины", — считает чиновник.

При этом он подчеркнул, что не понимает мотивов российского президента. При этом, по его словам, Путина вряд ли сможет что-то переубедить, если он решит начать полномасштабную войну с Украиной. Единственный выход — "тормозить" его экономическими ограничениями, подытожил Адам Шифф.

Отметим, что накануне Нового года в СМИ появилась информация о новых перемещениях российских войск рядом с границей Украины. Помимо Брянской и Курской области начали "вооружать" еще и Воронежский регион.

На этом фоне особо тревожно выглядят заявления некоторых пророссийских нардепов, которые пророчат в случае войны с Россией проигрыш нашей стране.

Теги:
#Украина #США #Конгресс #Россия #Санкции #Нападение #Война #Вторжение
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