У тій війні переможців не буде: ядерна п’ятірка зробила спільну заяву

Країни підтвердили, що не наводитимуть ракети одна на одну.

Ряд держав, що володіють ядерною зброєю, виступили зі спільною заявою про неприпустимість початку ядерної війни та запобігання гонці озброєнь.

Інформація про це розміщена пресслужбами Білого дому та Кремля.

Заява прозвучала від імені США, Великої Британії, Франції, Росії та Китаю.

У ньому наголошується, що ці держави вважають своєю першочерговою відповідальністю зниження стратегічних ризиків для всього світу.

"Ми заявляємо, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв’язана", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що доти, доки ядерна зброя існує, вона повинна служити виключно в оборонних цілях, для стримування агресії та запобігання загрозі війни. Водночас зазначається, що подальше поширення такої зброї має бути недопущене.

Крім того, підписанти підтвердили свою прихильність до попередніх договорів про нерозповсюдження ядерної зброї та заборону на її застосування.

Вони також наголосили, що не спрямовують свою зброю один проти одного.

Як повідомлялося раніше, напруга у світі помітно зросла після того, як Росія сконцентрувала велику кількість військ на кордоні з Україною. На Заході через те припустили, що російський президент Володимир Путін готується до масштабного вторгнення на територію нашої країни.

З іншого боку планети теж неспокійно, там зростають побоювання щодо можливого конфлікту між Китаєм та Тайванем.