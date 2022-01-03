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Путіна стримає лише одне: у США назвали вторгнення Росії в Україну "дуже ймовірним"

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На Заході хочуть, щоб Путін розумів усю серйозність їхніх попереджень Новина оновлена 03 січня 2022, 12:42
На Заході хочуть, щоб Путін розумів усю серйозність їхніх попереджень

Американці не розуміють мотивації російського президента для вторгнення до інших країн

Імовірність того, що в Кремлі віддадуть наказ про повноцінний наступ на Україну, залишається дуже високою. При цьому є лише одна річ, яка здатна зупинити Володимира Путіна від такого рішення — серйозні економічні санкції.

Таку думку американського чиновника Адама Шиффа передає The Guardian.

Шифф очолює комітет із розвідки у Палаті представників Конгресу США. Саме тому, володіючи розвідданими, він може оцінювати напруженість ситуації на кордон України та Росії як сторонній споглядач.

За його словами, ймовірність вторгнення все ще є дуже високою. Втім, Заходу, стверджує Шифф, варто об’єднатися і показати серйозність своїх намірів щодо запровадження санкцій, аби попередити Володимира Путіна про наслідки.

"Росія має зрозуміти, що ми в цьому єдині", — вважає чиновник.

При цьому він наголосив, що не розуміє мотивів російського президента. При цьому, за його словами, Путіна навряд чи зможе щось переконати, якщо він вирішить розпочати повномасштабну війну з Україною. Єдиний вихід — "гальмувати" його економічними обмеженнями, підсумував Адам Шифф.

Зазначимо, що напередодні Нового року у ЗМІ з’явилася інформація про нові переміщення російських військ поряд із кордоном України. Крім Брянської та Курської області почали "озброювати" ще й Воронезький регіон.

На цьому тлі особливо тривожно виглядають заяви деяких проросійських нардепів, які пророкують у разі війни з Росією програш нашій країні.

Теги:
#Україна #США #Конгрес #Росія #Санкції #Напад #Війна #Вторгнення
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