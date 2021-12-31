Український депутат став зіркою росЗМІ, напророкувавши Києву "розгромну поразку" у війні з РФ

На перший удар, який позбавить Україну сучасного озброєння, він відводить менше ніж 10 хвилин.

Український народний депутат від партії "ОПЗЖ" Олег Волошин має своє бачення ймовірного воєнного конфлікту з Росією. Він вважає, що українцям не вдасться стримати агресію і що військам РФ для першого удару буде достатньо восьми хвилин.

Про це він розповів у ефірі каналу UKRLIVE.

Він відзначив, що влада України не розуміє, що таке сучасна війна. На його думку, РФ скористається, у разі вторгнення, своєю авіацією. Посилаючись на слова російського аналітика, він заявив, що для удару крилатими ракетами по штабах і важливих військових точках Росії знадобиться вісім хвилин для першого придушення опору.

Волошин про вторгнення Росії

Завдяки своїй заяві Волошин став "зіркою" РосЗМІ. Його процитували провідні видання та назвали це "розгромом". Також Волошин заявив, що перша така хвиля позбавить українську армію сучасного озброєння.

Як свідчать останні дані — Росія продовжує стягувати війська до українського кордону одразу з кількох напрямків.

Загострення та шанс вторгнення РФ в Україну обговорюється на різних рівнях у світі – 30 грудня переговори провели американський та російський президенти. Нагадаємо — Росія хоче від США гарантій щодо відсутності просування на схід, а США загрожує санкціями у разі агресії.

Як раніше писав "Телеграф", напруженість у стосунках РФ та України, яка виникла ще у 2014 році після окупації Криму та частини Донбасу, викликає занепокоєння навіть за тисячі кілометрів – за океаном. Перуанські шамани присвятили свій новорічний ритуал, у тому числі і налагодженню стосунків сторін та миру, окуривши портрети Путіна та Володимира Зеленського.