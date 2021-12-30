Шамани Перу "очистили" Зеленського: деталі ритуалу (фото, відео)

Перуанські шамани та цілителі зібралися на священній горі в Лімі Серро-Сан-Крістобаль, щоб попросити у вищих сил благословення на 2022 рік.

Окрім закінчення пандемії коронавірусу вони звернулися до сил природи — сонця, повітря, землі та води з проханнями про спокій у світовій політиці. Згадали і про Україну.

Про це повідомляє Еldiario.

Вони виклали насінням та пелюстками рослин, включаючи священну для індіанців коку, цифру "2022", а також оббили травами та обкурили портрети світових політиків — американського президента Джо Байдена, його іспанського колеги Педро Кастільо, лідера РФ Володимира Путіна та українського главу держави Володимира Зеленського.

Ритуал має допомогти президентам "очиститися" і приймати правильні рішення наступного року, а також знизити напруженість між урядами Росії та України через можливе вторгнення.

Згідно з прогнозом шаманів у 2022 році конфлікти вщухнуть, а коронавірус відступить, хоч і не на самому початку року. Також шамани просили допомоги для перуанської команди з футболу на чемпіонаті світу.

Раніше "Телеграф" писав про російські війська у двохсоткілометровій зоні від українських рубежів та майбутню розмову Байдена та Путіна на цю тему.