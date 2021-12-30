Укр

Шаманы Перу "очистили" Зеленского: детали ритуала (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Для шаманского ритуала использовали портрет президента Новость обновлена 30 декабря 2021, 13:08
Для шаманского ритуала использовали портрет президента

Перуанские шаманы и целители собрались на священной горе в Лиме Серро-Сан-Кристобаль, чтобы попросить у высших сил благословения на 2022 год.

Кроме окончания пандемии коронавируса они обратились к силам природы — солнцу, воздуху, земле и воде с просьбами о спокойствии в мировой политике. Вспомнили и про Украину.

Об этом сообщает Еldiario.

Они выложили семенами и лепестками растений, включая священную для индейцев коку, цифру "2022", а также оббили травами и окурили портреты мировых политиков — американского президента Джо Байдена, его испанского коллеги Педро Кастильо, лидера РФ Владимира Путина и украинского главу государства Владимира Зеленского.

Ритуал должен помочь президентам "очиститься" и принимать правильные решения в следующем году, а также снизить напряжённость между правительствами России и Украины из-за возможного вторжения.

Согласно прогнозу шаманов в 2022 году конфликты утихнут, а коронавирус отступит, хотя и не в самом начале года. Также шаманы просили помощи для перуанской команды по футболу на чемпионате мира.

Ранее "Телеграф" писал про российские войска в двухсоткилометровой зоне от украинских рубежей и предстоящий разговор Байдена и Путина на эту тему.

Теги:
#Владимир Путин #Джо Байден #Ритуал #Владимир Зеленский #Шаманы
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