Украинский депутат стал звездой росСМИ, напророчив Киеву "разгромное поражение" в войне с РФ

На первый удар, который лишит Украину современного вооружения, он отводит менее 10 минут.

Украинский народный депутат от партии "ОПЗЖ" Олег Волошин имеет свое видение вероятного военного конфликта с Россией. Он считает, что украинцам не удастся сдержать агрессию и что войскам РФ для первого удара достаточно будет восьми минут.

Об этом он рассказал в эфире канала UKRLIVE.

Он отметил, что власти Украины не понимают, что такое современная война. По его мнению, РФ воспользуется, в случае вторжения, своей авиацией. Ссылаясь на слова российского аналитика он заявил, что для удара крылатыми ракетами по штабам и важным военным точкам России понадобится восемь минут для первого подавления сопротивления.

Волошин про вторжение России

Благодаря своему заявлению Волошин стал "звездой" РосСМИ. Его процитировали ведущие издания и назвали это "разгромом". Также Волошин заявил, что первая такая волна лишит украинскую армию современного вооружения.

Как свидетельствуют последние данные — Россия продолжает стягивать войска к украинской границе сразу с нескольких направлений.

Обострение и шанс вторжения РФ в Украину обсуждается на разных уровнях в мире — 30 декабря переговоры провели американский и российский президенты. Напомним — Россия хочет от США гарантий по отсутствию продвижения на восток, а США грозит санкциями в случае агрессии.

Как ранее писал "Телеграф" напряженность в отношениях РФ и Украины, которая возникла еще в 2014 году после оккупации Крыма и части Донбасса, вызывает беспокойство даже за тысячи километров — за океаном. Перуанские шаманы посвятили свой новогодний ритуал, в том числе, и налаживанию отношений сторон и миру, окурив портреты Путина и Владимира Зеленского.