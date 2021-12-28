Укр

"Стратегия безумца": в Украине ответили, что может стать наибольшим унижением для США и НАТО со стороны России

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Дмитрий Кулеба оценил предложения РФ для Запада
Дмитрий Кулеба оценил предложения РФ для Запада

Российская сторона может рисковать своей репутацией, но Украине нужно сосредоточиться на других вопросах в отношении вероятной эскалации, считают в МИД.

Требования Российской Федерации о гарантиях безопасности от НАТО включают в себя не только условия в отношении Украины, но и вообще про присутствие Альянса в Европе. Принять эти требования — унизительно для организации.

Такую мысль высказал глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".

Он напомнил, что кроме требования остановить расширение на восток, Россию также не устроило присутствие войск Альянса даже в странах-членах НАТО. Такие заявления российской стороны он считает стратегическим ходом. Кулеба отметил, что Россия применяет "стратегию безумца", когда демонстрируется готовность идти ва-банк и намекается, что лучше подумать про уступки. Подобную стратегию применял Никита Хрущев перед зарождением карибского кризиса.

При этом подобное поведение необязательно спланировано — это может быть игрой на провокацию западных стран. Кулеба считает, что вместо анализа мотивов России стоит остановиться на координации своих действий с партнерами. Единственная репутация, которой дорожит Россия, считает глава МИД — это поставки энергоресурсов, остальное — следование своим интересам разными путями и терять в репутационном плане им нечего.

Ранее "Телеграф" писал про то, что Россия не единожды заявляла про озабоченность в отношении Украины и ее партнерства с НАТО. На последней пресс-конференции российский президент Владимир Путин даже рассказал про опасения, что могут "долбануть" и риски для Донбасса и Крыма.

Риск эскалации и вторжения РФ в Украину остается высоким, несмотря на все усилия дипломатов, Кулеба считает, что в декабре — приблизились к критической точке. При этом в России появился новый "нарратив" — якобы Украина нападет первой.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Международные отношения #Дмитрий Кулеба
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