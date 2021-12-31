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Санкции - России, помощь - Украине: о чем говорили Байден и Путин перед Новым годом

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Кадр видеоконференции в начале декабря Новость обновлена 31 декабря 2021, 07:46
Кадр видеоконференции в начале декабря

Разговор лидеров США и РФ длился 50 минут.

Второй раз за месяц — и снова про Украину. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсудили необходимость дэскалации. Россия продолжает настаивать на своих требованиях относительно остановки продвижения НАТО на восток, в Украину. США угрожают РФ санкциями в случае вторжения. Подобная риторика звучала и во время прошлого диалога в начале декабря.

Разговор перед Новым годом запросил Кремль. Он не был революционным по своим последствиям и не дал существенных сдвигов, но подготовил почву для дальнейших переговоров, считают американские СМИ.

Белый дом проинформировал Москву о двух вариантах выхода из сложившейся ситуации: дипломатическом и экономическом. Последний — это не только санкции, но и усиление позиций сил НАТО в странах-союзниках, а также дополнительная помощь Украине.

В России на предупреждение ответили, назвав экономические меры серьезной ошибкой, которая грозит разрывом отношений РФ и США. Они также заявили, что Вашингтон не будет разворачивать в Украине ударное наступательное вооружение.

Обсуждались также и дальнейшие дипломатические встречи в январе: 9 и 10 числа в Женеве, беседы Совета Россия-НАТО 12 числа и встречи ОБСЕ 13 числа. До этих переговоров США планирует продолжить консультации с союзниками и партнерами, включая Украину. Байден хочет найти дипломатическое решение ситуации.

Ранее "Телеграф" писал, что в связи с наращиванием военного контингента России возле украинских рубежей, США и другие западные партнеры рассматривают несколько вариантов санкций для РФ и помощи Украине. Среди них — прямая передача разведданных, перекрытие части каналов экспорта высокотехнологичных товаров в Россию, санкции для банковской системы — отключение от SWIFT.

Теги:
#США #Россия #Владимир Путин #Джо Байден
Кадр видеоконференции в начале декабря
Мир
Санкции - России, помощь - Украине: о чем говорили Байден и Путин перед Новым годом
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