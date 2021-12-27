Путин на грани и готов к атаке: сколько военных РФ погибнет при большом вторжении в Украину

Военные эксперты не исключают, что полномасштабное военное вторжение РФ в Украину может произойти уже в конце зимы

Россия продолжает нагнетать обстановку вокруг Украины. Во время заседания коллегии Минобороны РФ президент Владимир Путин делал заявления о недопустимости размещения ракетных комплексов США и НАТО в Украине. А глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обвинял Украину и даже США в обострении на Донбассе и возможных провокациях.

Эти заявления звучат на фоне увеличения количества военных баз России в опасной близости с украинской границей. Причем наращивания российского военного контингента на границе Украины идет целенаправленно и есть вероятность открытого вторжения.

"Телеграф" обсудил с экспертами вероятность этого вторжения, а также – каковы могут быть потери россиян в таком случае.

Что будет влиять на количество потерь

Ветеран российско-украинской войны, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко считает, что решения о вторжении Путин еще не принял.

"Он балансирует на грани шантажа, на грани войны. Шантажируя, в первую очередь, Запад, чтобы получить какие-то уступки. И потом, считая себя победителем, чуть снизить градус напряжения. Но всё равно его поддерживать", – отмечает эксперт.

По его словам, сейчас известно о более 40 батальонно-тактических группах страны-агрессора, развернутых вокруг Украины и на наших оккупированных территориях (и контингент в Крыму, и два армейских корпуса в ОРДЛО).

"Точные цифры никто не назовет. Они варьируются от 100 до 175 тысяч – как видим, разница существенная. Да и дело не в числе, – считает Юрий Кочевенко. – Много факторов работает, в том числе новейших для современной войны: электронная разведка, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники. В этом ракурсе можно вспомнить ситуацию в Сирии, когда российских наемников, которые боевой ударной группой, по старинке, пошли в наступление, американцы уничтожили без потерь со своей стороны – используя технологическое превосходство. По оценкам экспертов, тогда американцы применили "летающую батарею" — воздушное судно с экипажем, которое несет на себе определенное вооружение, способно зависать и отрабатывать по квадратам".

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Если говорить о вероятных потерях с российской стороны при наступлении на Украину – они, безусловно, будут значительны, отмечает эксперт.

"Наша задача – максимально увеличить вероятную степень этих потерь. Их генштаб, как и наш, моделирует по определенным формулам те или иные ситуации. И рассматривая разные сценарии, может предположить с достаточной долей вероятности потери – как свои, так и противника. Точные цифры назвать нельзя, – признался Юрий Кочевенко. – Но однозначно – подразделения, которые действуют в наступлении, особенно, учитывая, что мы это наступление ожидаем, разные сценарии отрабатываем, будут нести значительно бОльшие потери, чем обороняющиеся. Если грубо – будет 1 к 3, 1 к 5. Но тут много сопутствующих факторов, которые вносят коррективы. Будет ли воздушно-наступательная операция или только сухопутная, каковы будут точки удара, его развертывание? Если первый этап – воздушно-наступательная операция, связанная с нанесением ракетных и воздушных ударов по соединениям наших войск, по объектам ключевой инфраструктуры, то понятно, что на этом этапе потери, прежде всего, будем нести мы. Потому что по нам стреляют. Как мы будем отвечать, что мы сможем сбить – это уже другой вопрос…"

Ключевые потери противника будут, по словам эксперта, на этапе сухопутной компоненты, когда пойдут их войска, а мы будем оборонять свою землю.

"И нам здесь, конечно, будет легче. Опять же тут важен вопрос концентрации сил на главном направлении удара, на второстепенном. Но цифра гипотетических потерь, которая должна получаться у россиян, исходя из имеющихся данных о нашей численности, укомплектованности, вооруженности, степени подготовки, возможности резерва (включая территориальную оборону) должна быть настолько высокой, чтобы они отказались от намерения наступления. И это – то, чем нам нужно сейчас усиленно заниматься, – уверен Юрий Кочевенко. – Резюмируя. Решение о наступлении Путиным еще не принято. Но даже если открытой агрессии не произойдет, градус напряженности не снизится. И мы должны приучить себя – и спокойно к этому относиться – что мы живем в состоянии постоянной готовности к войне. Всё время. Но это, как Израилю, не должно нам мешать развиваться, укреплять нашу оборону и экономику".

Когда вероятно российское вторжение

Путин и РФ показали, что договоренности, которые были достигнуты во время встречи с Байденом, не соблюдаются. На этом акцентирует экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин.

"Судя по данным разведки, по публикациям в СМИ, по другим признакам, – Россия продолжает накапливать войска рядом с украинскими границами. Собирать ударные подразделения. Не для того, чтобы проводит оборонные действия. А для агрессии против соседа. Ситуация серьезная, – считает эксперт. – Окончание сборов сил и средств на границе может произойти к середине января 2022. Примерно такую дату называют международные эксперты и разведки. Когда войска будут собраны, они длительное время в районах сосредоточения находиться не могут. Во-первых, это затратно. Во-вторых, такое стояние влияет на боевое состояние. Так что, если они будут собраны, то через короткий промежуток времени придется или осуществлять то, зачем их собственно собирали (не исключено, что делали это не только для демонстрации намерений, но и собственно для вторжения), или вернутся в места постоянной дислокации. То есть, конец января 2022 — возможный реальный срок широкомасштабной агрессии РФ против Украины".

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Влад Волошин не исключает, что Россия может применить то, что уже годы использует против Украины — прокси-войну.

"И прокси-войсками тут могут быть не только так называемые "армии народных республик Донбасса" (на самом деле – части Вооруженных сил РФ), но даже белорусы. Вооруженные силы Беларуси могут осуществить агрессию против Украины, использовав тот или иной повод для войны. Там так и не ликвидирован миграционный кризис. Под прикрытием его могут осуществить провокацию. Или найдут другой повод. Суть в том, что Беларусь по требованию РФ может осуществить агрессию", – считает эксперт.

Он уверен, что к концу зимы – началу весны Россия примет окончательное решение – атаковать Украину под тем или иным предлогом, теми или иными силами – или нет.

"Много тут будет зависеть от того, чем закончатся торги РФ с НАТО, с США. И Украина тут, к сожалению, остается той территорией, за которую происходят эти торги. Россия при этом понимает, что с каждым днем Украины в военном плане становится сильнее. Сейчас Литва четко заявила о готовности помогать нам, в том числе летальным оружием. Ранее мы получили его от США, – напоминает Влад Волошин. – И сотен тысяч российских войск может не хватить ни для давления, ни для агрессии. Если говорить о вероятных потерях противника, то в классической военной науке наступающая сторона несет примерно в 3-4 раза больше потерь, чем сторона обороняющаяся. То есть, если РФ скопит в 3-4 раза больше сил, чем есть на данный момент в Украине (а у нас это около четверти миллиона только военнослужащих), во время агрессии РФ рискует потерять даже не десятки, а сотни тысяч вояк. Пойти на такое количество потерь она точно не может. Это будет удар по всему – имиджу, экономике. Фактически – катастрофа".

Путин потому и поднимает ставки, играет ва-банк, считает эксперт. Спешит, чтобы Украина не успела набрать полной силы, а Запад пошел на уступки.

Почему Путин всё же не нападет

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов предполагает, что в военном смысле статус-кво в 2022-м сохранится. И на Донбассе, и касательно общей ситуации в российско-украинском противостоянии.

"Ожидать большой региональной войны вряд ли стоит, – считает эксперт. – У России нет ударной группировки для этого. Думаю, напряженность может спасть уже весной, несколько возобновившись к лету".

По мнению Олег Жданова, Россия понагнетает еще с месяц, блефуя, как некоторые игроки в покер. А потом, скорее всего, произойдет перегруппировка сил и средств для подготовки нового раунда политически дебатов.

"При этом с европейской части политическая активность будет пока низкой. В Германии – новый канцлер, ему надо разбираться с внутренними делами. Во Франции весной – президентские выборы. Им сейчас не до внешней политики. Потому Россия пытается "порешать" всё через их головы, с США. Но без этих двух ключевых европейских государств, вряд ли возможно принятия глобальных решений. Ну, а США пока не показывают особого рвения вступить в некий новый переговорных формат", – отмечает эксперт.

По мнению эксперта Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM", политтехнолога Александра Курбана, недавние намёки украинского президента о возможности проведения референдума по Донбассу и Крыму, а также раздуваемая истерия по поводу вероятного широкомасштабного вторжения вооруженных сил РФ и якобы неготовности Украины к сопротивлению, подталкивает к мысли о том, что власть готовит страну к болезненному компромиссу. Компромиссу, в результате которого мы можем потерять свой суверенитет.

"Всё это настраивает на тревожные мысли. Скорее всего, в следующем году Украину ждут сложные времена, вполне возможно в духе 2014 года. В этом случае остается одна надежда – на общество, которое имеет опыт быстрой тотальной мобилизации и волонтерского движения. А ещё на тех, кто за годы войны на востоке страны получил соответствующую боевую и моральную подготовку – и не будет колебаться в вопросе применения оружия против российских агрессоров", – резюмирует Александр Курбан.

Тем временем Кремль продолжает убеждать, что не собирается нападать на Украину, хотя отечественные политики настроены к таким заявлениям достаточно критично. В СНБО уже рассказали, сколько российских военных находятся рядом с восточными рубежами Украины, а также в каком случае имеется вероятность введения военного положения в стране.