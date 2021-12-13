Военный обозреватель, главный редактор «Апострофа» Денис Попович оценил вероятность начал полномасштабных боевых Россией против Украины

Представители стран "Большой семерки" (G7) во время саммита в британском Ливерпуле заявили, что Россию ждут серьезные последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта с Украиной.

Из Кремля продолжают вещать о неких "красных линиях", а также говорить о возможной новой встрече Байдена с Путиным – после недавней, происшедшей 7 декабря.

В настоящее время основные боевые действия развернулись в информационном поле. Идет, если можно так выразиться, "торговля рисками". Это когда в медийном плане создается угроза, а потом начинается торговля ради того, чтобы эта угроза исчезла.

Первый "выстрел" сделали западные СМИ, начав раскручивать тезис о небывалой концентрации российских войск вдоль украинских границ и об угрозе вторжения.

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Российская сторона через некоторое время включилась в игру и начала выставлять свои "красные линии" — "не пускать Украину в НАТО, иначе мы за себя не отвечаем".

Началась торговля угрозами, в которой Украине отведена незавидная роль наблюдателя, ожидающего принятия решения.

С военной точки зрения на границах пока не происходит ничего такого, что означало бы подготовку к большому вторжению. Российские войска стоят там с 2014 года. В настоящее время они оборудовали там места постоянной дислокации. Их численность может уменьшаться или увеличиваться, в зависимости от планов боевой подготовки и проведения учений, которые организовываются постоянно. Поэтому активность присутствует все время.

Сам факт переговоров говорит о том, что в ближайшее время большой войны не будет, потому что в любом случае после достижения каких-то договоренностей, нужно будет время на их имплементацию или же выводы об отсутствии таковой. После этого может начаться новый торг или шантаж в той или иной форме.

Нужно также помнить, что отсутствие подготовки к вторжению прямо сейчас не говорит о том, что эта подготовка не может начаться. Россия способна в короткое время сколотить группировку, достаточную для начала атаки и время для такой концентрации может исчисляться даже не неделями, а днями. Все мероприятия для этого уже отработаны. И уж, конечно, не будет многомесячного обсуждения в прессе — война всегда начинается внезапно.