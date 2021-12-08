Киев не смог отстоять позицию "ничего об Украине без Украины", считает политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Во вторник, 7 декабря, состоялись очередные переговоры между президентом США Джозефом Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Их результаты, которые появилось в публичной плоскости, сторонники и оппоненты украинской власти могут (и будут) трактовать по-своему.

Действующая власть и ее сторонники будут говорить, что всё хорошо, что США подтвердили поддержку территориальной целостности Украины, не дали гарантий о не расширении НАТО на Восток. Что обещали (если будет российское вторжение) ввести жесткие санкции, остановить "Северный поток-2", предоставить Украине больше военной помощи. Что позиция США согласована с европейскими партнерами, ведь накануне разговора с Путиным и сразу после Байден побеседовал с руководителями Великобритании, Германии, Франции, Италии. В общем, вроде как всё хорошо.

Оппоненты же власти будут говорить, что Украина окончательно стала объектом, а не субъектом международных отношений. Что формула «ничего об Украине без Украины», которая действовала при предыдущей власти, уже не работает. Что вопросы будущего Украины решаются без ее участия. И что это, понятно, очень плохо. И что мы вообще не знаем, что там кто кому пообещал.

Будут акцентировать внимание, что из оборонного бюджета США исчезли ранее планируемые санкции против ряда россиян, госдолга РФ, против «Северного потока-2».

С моей точки зрения, выводы после переговоров Байдена и Путина – неутешительны для Украины.

В сухом остатке – серьезных прорывов не произошло. Стороны сказали, что продолжат общение касательно ситуации в Украине. Скорее по линии Нуланд (США) – Козак (РФ). И, опять же, без представителей Украины.

Это – серьезная проблема для Украины. По итогам переговоров Байдена с Путиным можно сделать вывод: действующая украинская власть не смогла на международной арене отстоять формулу «ничего об Украине без Украины».

Скорее всего, дело в невыполнении нашей властью определенных обязательств перед коллективным Западом. А также в странном поведении по отношению к стране-агрессору.

Россия продолжает открыто и гибридно действовать против Украины. А глава нашего государства – Зеленский – постоянно говорит, что хочет встречаться с Путиным и о чём-то там договариваться.

Такая позиция украинской власти ставит наших западных партнеров в неудобное положение. И было принято решение: раз Украина хочет решать в формате один на один какие-то вопросы с Россией, то и мы поступим точно так же.

Думаю, был и ряд других просчетов украинской власти во внешней политике. И это привело к тому, что наши партнеры – прежде всего США, Германия и Франция – были вынуждены вести такую политику. Которая более отвечает их национальным интересам, чем нашим. Но это – real politic.

К тому же, мы сами дали им такую возможность.