Військовий оглядач, головний редактор «Апострофа» Денис Попович оцінив можливість розпочати повномасштабних бойових Росією проти України

Представники країн "Великої сімки" (G7) під час саміту в британському Ліверпулі заявили, що на Росію чекають серйозні наслідки у разі подальшої ескалації конфлікту з Україною.

З Кремля продовжують говорити про якісь "червоні лінії", а також говорити про можливу нову зустріч Байдена з Путіним – після недавньої, що відбулася 7 грудня.

Нині основні бойові дії розгорнулися в інформаційному полі. Йде, якщо можна так сказати, "торгівля ризиками". Це коли у медійному плані створюється загроза, а потім розпочинається торгівля заради того, щоб ця загроза зникла.

Перший "постріл" зробили західні ЗМІ, почавши розкручувати тезу про небувалу концентрацію російських військ уздовж українських кордонів та про загрозу вторгнення.

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Російська сторона через якийсь час включилася в гру і почала виставляти свої "червоні лінії" — " не пускати Україну в НАТО, інакше ми за себе не відповідаємо".

Почалася торгівля погрозами, в якій Україні відведено непривабливу роль спостерігача, який очікує прийняття рішення.

З військової точки зору на кордонах поки що не відбувається нічого такого, що означало б підготовку до великого вторгнення. Російські війська стоять там із 2014 року. Нині вони обладнали місця постійної дислокації. Їх чисельність може зменшуватися чи збільшуватися, залежно від планів бойової підготовки та проведення навчань, що організовуються постійно. Тому активність є весь час.

Сам факт переговорів говорить про те, що найближчим часом великої війни не буде, тому що в будь-якому разі після досягнення якихось домовленостей потрібен час на їх імплементацію або ж висновки про відсутність такої. Після цього може розпочатися новий торг чи шантаж у тій чи іншій формі.

Потрібно також пам’ятати, що відсутність підготовки до вторгнення зараз не говорить про те, що ця підготовка не може початися. Росія здатна в короткий час сколотити угруповання, достатнє для початку атаки й час для такої концентрації може обчислюватися навіть не тижнями, а днями. Усі заходи для цього вже відпрацьовано. І вже, звичайно, не буде багатомісячного обговорення у пресі — війна завжди починається раптово.