Рус

Війна завжди починається раптово - Денис Попович

Автор
Денис Попович Денис Попович
Дата публікації
Читать на русском
Автор
24
Президенти США та РФ Джо Байден та Володимир Путін Новина оновлена 13 грудня 2021, 17:15
Президенти США та РФ Джо Байден та Володимир Путін

Військовий оглядач, головний редактор «Апострофа» Денис Попович оцінив можливість розпочати повномасштабних бойових Росією проти України

Представники країн "Великої сімки" (G7) під час саміту в британському Ліверпулі заявили, що на Росію чекають серйозні наслідки у разі подальшої ескалації конфлікту з Україною.

З Кремля продовжують говорити про якісь "червоні лінії", а також говорити про можливу нову зустріч Байдена з Путіним – після недавньої, що відбулася 7 грудня.

Нині основні бойові дії розгорнулися в інформаційному полі. Йде, якщо можна так сказати, "торгівля ризиками". Це коли у медійному плані створюється загроза, а потім розпочинається торгівля заради того, щоб ця загроза зникла.

Перший "постріл" зробили західні ЗМІ, почавши розкручувати тезу про небувалу концентрацію російських військ уздовж українських кордонів та про загрозу вторгнення.

Російська сторона через якийсь час включилася в гру і почала виставляти свої "червоні лінії" — " не пускати Україну в НАТО, інакше ми за себе не відповідаємо".

Почалася торгівля погрозами, в якій Україні відведено непривабливу роль спостерігача, який очікує прийняття рішення.

З військової точки зору на кордонах поки що не відбувається нічого такого, що означало б підготовку до великого вторгнення. Російські війська стоять там із 2014 року. Нині вони обладнали місця постійної дислокації. Їх чисельність може зменшуватися чи збільшуватися, залежно від планів бойової підготовки та проведення навчань, що організовуються постійно. Тому активність є весь час.

Сам факт переговорів говорить про те, що найближчим часом великої війни не буде, тому що в будь-якому разі після досягнення якихось домовленостей потрібен час на їх імплементацію або ж висновки про відсутність такої. Після цього може розпочатися новий торг чи шантаж у тій чи іншій формі.

Потрібно також пам’ятати, що відсутність підготовки до вторгнення зараз не говорить про те, що ця підготовка не може початися. Росія здатна в короткий час сколотити угруповання, достатнє для початку атаки й час для такої концентрації може обчислюватися навіть не тижнями, а днями. Усі заходи для цього вже відпрацьовано. І вже, звичайно, не буде багатомісячного обговорення у пресі — війна завжди починається раптово.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#РФ #Володимир Путін #агресія РФ
Тепер вже ексзаступник міністра Олександр Гогілашвілі
Україна
Паспорт РФ, зв’язок із бойовиками «Оплоту» та дружина-подруга президента: чим відомий Олександр Гогілашвілі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Тепер вже ексзаступник міністра Олександр Гогілашвілі
Паспорт РФ, зв’язок із бойовиками «Оплоту» та дружина-подруга президента: чим відомий Олександр Гогілашвілі
Дата публікації
Категорія
Тисячу за вакцинацію почнуть видавати з 19 грудня
"Вовину тисячу" за вакцинацію від COVID-19 можна буде витратити на ліки, але це стосується не всіх
Дата публікації
Категорія
У згорілому авто знайшли автомат із дистанційним керуванням
Хотів вбити депутата, але не вийшло: нові подробиці НП з автомобілем у Дніпрі
Дата публікації
Категорія
Після зіткнення з пішоходами авто протаранило дорожній знак, дерево та електроопору
Що відомо про підлітка, який збив на "зебрі" у Луцьку 6 людей (відео)
Дата публікації
Категорія
NK (Настя Каменських) Фото: facebook.com/nkofficialcom
Переліт бізнес-класом, віскі та жуйка: що цікавого входить до райдеру Насті Каменських