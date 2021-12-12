Величезні наслідки та серйозна ціна: "Велика сімка" пригрозила Путіну через Україну

Країни G7 підтримали Україну та закликали Росію до деескалації.

Представники країн "Великої сімки" під час саміту в британському Ліверпулі заявили, що на Росію чекають серйозні наслідки у разі подальшої ескалації конфлікту з Україною.

Про це йдеться у спільній заяві країн G7, оприлюдненій пресслужбою Держдепу США.

Зазначається, що посли США, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії та Японії разом із представником ЄС засудили агресивні дії Росії та її риторику щодо України.

Вони закликають знизити рівень ескалації, повернутися до діалогу, а також дотримуватися міжнародних зобов’язань щодо прозорості військової діяльності.

"Росія не повинна сумніватися в тому, що подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну", — йдеться у повідомленні.

Країни "Великої сімки" також нагадали про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також наголосили, що будь-яка держава має право самостійно визначати своє майбутнє.

Окрім того, вони привітали стриману позицію України.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели розмову, в якій детально обговорили питання, пов’язані з Україною.

Після цього Байден зв’язався з президентом України Володимиром Зеленським і запевнив, що Росія пообіцяла не продовжувати військову ескалацію конфлікту.