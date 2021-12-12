Огромные последствия и серьезная цена: "Большая семерка" пригрозила Путину из-за Украины

Страны G7 поддержали Украину и призвали Россию к деэскалации.

Представители стран "Большой семерки" во время саммита в британском Ливерпуле заявили, что Россию ждут серьезные последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта с Украиной.

Об этом идет речь в совместном заявлении стран G7, обнародованном пресс-службой Госдепа США.

Отмечается, что послы США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии вместе с представителем ЕС осудили агрессивные действия России и ее риторику в отношении Украины.

Они призывают снизить уровень эскалации, вернуться к диалогу, а также соблюдать международные обязательства в отношении прозрачности военной деятельности.

"Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену", — сказано в сообщении.

Страны "Большой семерки" также напомнили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также подчеркнули, что у любого государства есть право самостоятельно определять свое будущее.

Кроме того, они приветствовали сдержанную позицию Украины.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели разговор, в котором детально обсудили вопросы, связанные с Украиной.

После этого Байден связался с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил того, что Россия пообещала не продолжать военную эскалацию конфликта.