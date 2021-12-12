Как Россия пытается принудить НАТО отказаться от Украины – и что из этого выйдет

НАТО для России как для последовательницы политики СССР — как красная тряпка для быка

Президент США Джо Байден на видео-встрече с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря якобы предложил создать спецструктуру по обсуждению безопасности и членства Украины в НАТО. Об этом заявил Путин, уверяя, что идея принадлежит именно Байдену.

Также Байден после разговора с Путиным заявил, что надеется объявить о встрече "как минимум четырех наших основных союзников по НАТО" с представителями России. Эта идея, пишет Bloomberg, вызвала раздражение стран восточного фланга Альянса.

Различными СМИ, в основном российскими, активно муссируется информация, что якобы идет подготовка к встрече РФ с представителями НАТО, чтобы обсудить предложение Путина подписать документ о не расширении Альянса на Восток.

"Телеграф" разбирался — что происходит, почему, и стоит ли беспокоиться Украине.

Топ-заявлений по НАТО и Украине последнего времени

НАТО для России как для последовательницы политики СССР – что красная тряпка для быка. Но именно в этом году мы видим ужесточение риторики российского руководства касательно Альянса. И не только риторики. Впрочем, представители НАТО тоже за словом в карман не лезут.

Вот лишь недавние действия и заявления.

1. В начале октября Альянс лишил аккредитации восьмерых российских дипломатов, которых уличили в шпионаже. После этого РФ решила закрыть представительство в НАТО.

2. В середине октября пресс-секретарь Путина — Песков называл вступление Украины в НАТО "красной линией" для России.

3. Во время заседания клуба "Валдай" 21 октября Путин уверял, что в НАТО планируют размещения военных баз на территории Украины. Тогда же прозвучало его уже мемное заявление "Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?"

4. В конце ноября — начале октября в Риге на заседании глав МИД стран-членов Альянса, генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что этот союз не приемлет мысли о том, что у России или другой страны может быть сфера интересов касательно вступления/не вступления суверенных государств в НАТО. И напомнил, что в 2008 году на саммите в Бухаресте было объявлено, что Украина со временем сможет стать членом Альянса, но последнее слово все равно останется за странами НАТО.

5. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в начале декабря во время интервью латвийскому изданию Sargs назвал издевательством со стороны НАТО заявления о приверженности евроатлантическим устремлениям Украины — с минимальной поддержкой этих самых устремлений. Тогда же заявил, что членству Украине в Североатлантическом альянсе особо противятся три государства, которые уже являются частью НАТО. По мнению экспертов, речь о Германии, Франции и Венгрии.

6. Сразу после саммита глав МИД стран НАТО в Риге состоялся саммит министров иностранных дел стран ОБСЕ в Стокгольме. Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пытался делать "забросы" в стиле "Украине не место в НАТО" и "Украина провоцирует эскалацию на Донбассе". Но получил мощный отпор от главы Госдепа США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

7. По итогам переговоров Байдена и Путина, состоявшихся 7 декабря, в Кремле заявили, что Россия хочет получить юридически зафиксированные гарантии не расширения НАТО в восточном направлении, а также не размещения в сопредельных с РФ государствах ударных наступательных систем вооружений.

В официальном заявлении МИД России пошли еще дальше: потребовали, чтобы НАТО отозвало обещание о членстве Украины и Грузии, которое было дано на Бухарестском саммите 2008 года.

8. Столтенберг заявил, что не поддерживает предложение Путина о получении гарантий того, что Украина не будет вступать в Альянс. И акцентировал: отношения НАТО с Киевом будут определять 30 представителей Альянса и сама Украина.

Почему консультации части стран НАТО с РФ — это странная идея

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда признался "Телеграфу", что ему кажется странной идея Байдена о создании какой-то специальной структуры для консультаций с Россией.

Эксперт поясняет:

"Во-первых, отношения между НАТО и РФ находятся на низком уровне. Вплоть до оглашения персонами нон-грата российских дипломатов, которые работали в Брюссельской штаб-квартире Альянса — за шпионскую деятельность. Во-вторых, такая спецструктура, в которую войдут далеко не все страны НАТО, будет вызвать (уже вызывает) понятное возмущение. И об этом свидетельствует недавний телефонный разговор президента Байдена с представителями Бухарестской девятки. Речь о бывших соцстранах и советских республиках (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония), которые присоединились к НАТО уже в XXI веке. В-третьих, как минимум Польша, Румыния, страны Балтии будут ставить немало вопросов на дипломатическом уровне Вашингтону. Не исключаю, что это возмущение и есть целью провокационных заявлений РФ. Ведь путинская Россия работает не только над захватом Украины, но и над дезинтеграцией НАТО как наибольшего в мире оборонного альянса".

Что касается Украины, то ответ, по мнению Евгения Магды, очевиден — мы должны, прежде всего, полагаться на себя, а не на партнеров. Быть готовы к разным сценариям развития событий. И максимально укреплять собственную обороноспособность.

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Россия упорно пытается втянуть Запад в какие-то переговоры касательно Альянса

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан оценивает как позитив недавние переговоры между Байденом и Путиным. По его мнению, они, возможно, позволят снизить градус международной напряженности, а также на границе Украины, где концентрируются российские войска. При этом призывает обращать внимание на действия, а не на заявления Кремля.

К примеру, 11 декабря со ссылкой на Пентагон появилась информация, что американская сторона продолжает фиксировать дальнейшее сосредоточение российских войск на границе с Украиной.

К тому же, российская сторона, уже после переговоров Байдена и Путина, традиционно провалила заседание в рамках Трехсторонней контактной группы переговорщиков по урегулированию конфликта на Донбассе.

Ну и теперь вот еще — череда заявлений касательно НАТО…

"В целом стратегия Путина — ордынско-византийская. Суть в отвлечении внимания, перекладывании вины на других, компроментации, разложении и ликвидации оппонентов — для расширения жизненного пространства РФ. Потому все эти переговоры и определенные уверения, о которых говорил позже и президент Украины (что, вроде бы, Путин пообещал Байдену не нападать на Украину), не означают, что угроза перестала быть реальной. Россия пытается шантажировать мировое сообщество, блефовать. Не делая реальных шагов по деэскалации. Что касается НАТО, то Россия традиционно, начиная с советских времен, пытается препятствовать расширению Альянса на Восток. И сейчас Кремль пытается заставить Запад подписать некие юридически обязывающие документы в этом ракурсе", — отмечает Василий Богдан.

Но, акцентирует он, уже есть четкие заявления и Байдена, и Столтеберга касательно того, что ни США, ни Альянс в целом не будут соглашаться ни на какие "красные линии" от России касательно того, кого могут, а кого не могут принимать в НАТО.

"Однако Россия упорно пытается втянуть Запад в какие-то переговоры касательно Альянса. В создание каких-то безопасностных групп с российской и американской стороны. Даже если удастся, к этим процессам должны быть привлечена и Украина, о судьбе которой, во многом, идет речь", — уверен генерал.

Почему планы РФ не сработают

Василий Богдан считает, что планы РФ по "шлагбауму" на пути Украины в НАТО не сработают.

"О том, что Запад не настроен идти на уступки РФ в контексте расширения НАТО, свидетельствуют и уже появившиеся результаты по итогам встречи министром иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Ливерпуле. На этой встрече рассматривался и вопрос касательно агрессивной политики России против Украины. И россиянам послали четкий сигнал: всё, что может представлять собой нападение на Украину, будет иметь высокую цену. Представители G7 неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Есть понимание истиной роли России в происходящем. И есть консолидированная поддержка Украины", — подчеркивает генерал.

Впрочем, хоть устав НАТО предусматривает, что к этому союзу могут присоединяться страны, исповедующие принципы Альянса и проведшие необходимые реформы, решения принимаются консенсусом. А консенсуса касательно Украины пока, насколько известно, нет.

"Думаю, не стоит говорить о том, что Путин и Байден могли до чего-то договориться в этом ракурсе, что существуют какие-то тайные протоколы а-ля Молотов-Риббентроп. Во-первых, этого не может быть по определению. Сейчас другие реалии. Россия — это далеко не СССР, а США 2021-го — точно не нацистская Германия 1939-го, — поясняет Василий Богдан. — Во-вторых, встреча была в онлайне. Такое не останется тайной. Ну и, наконец, одно дело — намерения и желания РФ, а другое — позиция Запада. А Запад, похоже, наконец, понял, что из себя представляет путинская Россия. И подрывать себя репутацию, давать Путину новый повод для экспансии, ни Байден, ни кто-либо другой не решится".

Поэтому, уверен генерал, попытка России добиваться не расширения НАТО на Восток, не размещать новые виды вооружений на территории Украины, не проводить совместных военных учений с нами — не будет воспринята Западом.

"К тому же, сама Россия нарушает всё то, чего призывает не нарушать других. Она проводит опасные учения, давит на Украину и Запад, оккупировала часть Украины, продолжает "кошмарить" вооруженными атаками на восточном фронте. А то, что РФ оккупировала еще и большую часть Азовского моря, и Керченский пролив, фактически блокируя Бердянск, Мариуполь, Геническ — давно следует обсуждать на Совбезе ООН. Уверен, что единый фронт цивилизованного мира против РФ не просто существует, но и будет усилен. И у России нет перспектив додавить Запад в вопросе каких-то юридически обязывающих документов о нерасширении НАТО на Восток", — резюмирует Василий Богдан.

Напомним, что средседатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маломуж в блоге на "Телеграфе" объяснял, что между Украиной, Россией и НАТО идет многосторонняя и многоходовая игра.

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