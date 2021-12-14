Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможном референдуме по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью 1+1 не исключил референдума по Донбассу в целом, по Крыму или относительно окончания войны.

С моей точки зрения, Зеленский в очередной раз наговорил нечто, что теперь большое количество людей пытаются расшифровать. Если взять и переставить слова или фразы в месседже, который он озвучил, суть не поменяется. И все будут задаваться вопросом – что он хотел сказать?

Дословно прозвучало так: «Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе… Это может быть по Донбассу, это может быть по Крыму. Это может быть в целом относительно окончания войны».

Делать анализ случайных слов и фраз, из которых Зеленский попытался сформулировать некую идею, – не очень благодарное дело. Но попытаемся.

Прозвучал ряд концептуально разных тезисов в его этом коротком спиче.

Он заявил о возможности «референдума по Донбассу». Но что такое Донбасс в его понимании? Если рассматривать ситуацию в нынешнем контексте, то Луганская область никогда не относилась к региону, который сейчас принято называть Донбасс. Потому что Луганская область всегда была частью Слобожанщины.

Если говорить о юридической составляющей после 2014 года, о временно оккупированных территориях, то во всех международных протоколах и в протоколах совещаний есть аббревиатура ОРДЛОУ – Отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины.

Поэтому что значит «референдум по Донбассу» – мне непонятно. Как непонятно и заявление о референдуме «относительно окончания войны». Такие формулировки, с моей точки зрения, это какой-то результат злоупотребления наркотиками. Чтобы сформулировать такую фразу, надо быть не в своем уме…

При этом я всегда подчеркивал, что принципиально против такого института как референдум.

С моей точки зрения (а я серьезно изучал этот вопрос, причем брал и зарубежный опыт), проведение референдумов в нынешних условиях – это зачастую результат манипуляции общественным мнением. В свое время, когда мы общались с покойной ныне, к сожалению, Ириной Бекешкиной (украинский социолог, специалист в области политической и электоральной социологии, директор Фонда «Демократические инициативы»), она демонстрировала результаты одного из соцопросов. В начале там был вопрос «Поддерживаете ли вы вступление Украины в НАТО?». И положительный ответ дали 48%. А в середине или ближе к окончанию опроса вопрос звучал таким образом: «Поддерживаете ли вы вступление Украины в Североатлантический Альянс?». И положительный ответ дали уже 64% опрошенных.

Это демонстрирует, во-первых, абсолютную незрелость и некомпетентность населения, перед которым ставится тот или иной вопрос. А во-вторых – это яркий пример того, как с помощью формулирования самого вопроса можно заранее манипулировать результатом.