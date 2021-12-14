Зачем Россия стягивает войска к Украине и чем надавить на Путина: Зеленский расставил все точки над "і"

Украинский лидер высказался про строительство и запуск газопровода "Северный поток-2" и другие рычаги давления на Европу

Сосредоточение войск РФ у границ Украины президент Владимир Зеленский рассматривает как потенциал для шантажа стран Запада.

Об этом глава государства рассказал в интервью La Repubblica.

При этом он отметил, что увеличение военного присутствия будет не только означать более сильную степень шантажа, но и даст возможность говорить о "расширении агрессии". Зеленский отмечает, что это касается не только Украины, но и всего региона.

Президент напомнил, что происходящее для страны не ново и агрессия началась еще в 2014 году.

Отметим, что эксперты по-разному оценивают перспективы российской агрессии. Некоторые высказывали схожее с президентом мнение и считают, что лидер РФ Владимир Путин пытается "надавить" на западные государства.

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После разговора Путина с президентом США Джо Байденом заговорили о вероятных жестких санкциях в случае агрессии РФ в сторону Украины. При этом после разговора стало известно про исключение из проекта американского оборонного бюджета следующего года положения про санкции против газопровода "Северного потока-2". Он может быть одним из рычагов давления на официальную Москву.

Зеленский, комментируя такое предположение, отметил, что даже гипотетическое введение газопровода в эксплуатацию уже вызывает дестабилизацию в регионе. Начало работы "СП-2" будет означать, что "безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет".

Ранее "Телеграф" писал про последние заявления Германии по вопросу "Северного потока-2". Его угрожают перекрыть в случае агрессии в сторону Украины. Газопровод в обход Украины достроили еще в сентябре, но до сих пор не сертифицировали из-за несоответствия требованиям ЕС.