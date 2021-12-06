Угроза российского вторжения: где Путин расположил войска и куда он может ударить (карты и эксперты)

Угроза масштабного вторжения РФ в Украину есть, но больше похоже на то, что Путин повышает ставки перед переговорами, считают эксперты.

Открытое российское вторжение в Украину впервые становится столь реальным. Если летом 2014-го (Иловайск) и зимой 2015-го (Дебальцево) это были гибридные пересечения российско-украинской границы на бронетехнике с закрашенными номерами и под видом «трактористов и шахтеров» с Донбасса, то сейчас Путин демонстративно согнал к украинским границам огромные силы

И продолжает их накапливать.

«Телеграф» собрал все имеющиеся на данный момент сведения о том, где Россия скопила войска и откуда может ударить, а также разобрал ситуацию с помощью военных экспертов.

Откуда может напасть Путин и что не так с данными разведки

Последние данные американской разведки, на которые ссылается источник Associated Press, говорят о том, что РФ планирует сосредоточить 175 тысяч военных близ границы с Украиной. И почти половина этой группировки – уже размещена.

Немецкое издание BILD, опираясь на данные собственных источников в НАТО и службах безопасности, даже опубликовало планы возможного вторжения и карту.

Возможный план вторжения РФ в Украину (данные источников газеты BILD)

Отмечается, что наступление РФ вероятно в январе-феврале 2022 года. Атака может произойти с оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также с севера – со стороны Беларуси, непризнанный лидер которой в последнее время сблизился с Кремлем и демонстрирует антиукраинскую политику.

Приводились и поэтапные планы, среди которых: десантные удары на юге, атака на Киев с севера (со стороны Беларуси), применение воздушных и ракетных ударов.

Согласно одному из сценариев, в активную фазу наступление РФ может перейти уже в начале 2022 года.

Свою карту, подтверждающую напряжение вокруг границ Украины, представило также издание Military Times.

Возможные направления ударов войск РФ по Украине, Military Times

Как отмечается, составили ее на основе оценки ситуации начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

Согласно этой карте, Россия концентрирует войска со стороны Крыма (12 батальонных тактических групп – БТГ), северного направления (12 групп со стороны Воронежа), а также на востоке (15 БТГ со стороны Волгограда).

На данный момент в наступление на Украину могут перейти около 40 БТГ. Причем некоторые из них расположены на территории Беларуси и в Черном море.

Комментируя все эти публикации «Телеграфу», военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов призывает внимательно читать первоисточники и анализировать информацию касательно напряжения на украино-российской границе.

«Первоисточником – еще в конце октября – стала публикация The Washington Post. Позже, уже в начале декабря, это же издание написало со ссылкой на данные американской разведки о 50 батальонно-тактических группах численностью до 70 тысяч человек. При том, что Украина, как отмечает The Washington Post, насчитала 94 тысячи российских военнослужащих и 41 БТГ. Но, как отмечали американские журналисты, это число может быть увеличено до 175 тысяч. Ключевое – «может быть». А сегодня такого числа войск РФ у нашей границы нет», – подчеркивает Олег Жданов.

Он также обращает внимание, что западные СМИ пишут, будто техника, вооружение и люди сосредотачиваются россиянами вдоль нашей границы. А реальности показывают пункты постоянной дислокации, которые находятся на удалении 200 и более км от российско-украинского кордона.

«Статью и карту в BILD вообще сложно комментировать. Там просто перепечатали The Washington Post, причем по принципу «испорченного телефона». Сгустили, усугубили – и уже у них чуть ли не 175 тысяч российских военных вот-вот выйдут к украинской границе», – отмечает Олег Жданов.

Российская угроза: ОРДЛО как плацдарм для атаки

По мнению Олега Жданова, на сегодняшний день единственно место, где РФ может усилить конфронтацию (не идя при этом в наступление, но увеличив обстрелы с целью нанесения нам больших потерь) – это Донбасс.

«Потому что Россия категорически отрицает свое там присутствие («ихтамнет»), а мы молча с этим соглашаемся. И это – единственное направление, где РФ может устроить нам проблемы. Совершить серьезную военную провокацию. Но без наступательных действий, – подчеркивает эксперт. – При этом, как бы россияне не пыжились, спецслужбы и разведки стран-членов НАТО не едят хлеб даром. И понимают, что в ОРДЛО стоит группировка российских войск в виде 1 и 2 Армейских корпусов 8-й Общевойсковой армии Южного военного округа».

Удары со стороны оккупированного Крыма и ОРДЛО наиболее вероятными называл в комментарии «Телеграфу» ветеран АТО, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин изучил для «Телеграфа» публикации иноСМИ, а также представленные ими карты. И согласен с тем, что угроза российского вторжения вполне реальна.

«Протяженность госграницы Украины составляет порядка 7 тысяч километров. И лишь примерно 1,5 тыс. км сухопутной границы на западе нашей станы – это граница с дружественными нам странами. С севера, востока, с Черного и Азовского морей, с оккупированного Крыма и ОРДЛО, со стороны республики Молдова (а именно – с Приднестровья, где стоят российские «миротворцы») – отовсюду может произойти вторжение РФ. Как гибридное, так и открытое», – отмечает Влад Волошин.

Он акцентирует, что сейчас публикуется много карт: и с обозначением наиболее вероятного направления нанесения удара, и с местами сосредоточения российских войск.

«В частности на северо-востоке, около Брянска, у Ростова – на восточном направлении. Тот же Крым, где сосредоточено до 40 тысяч российских войск + Черноморский флот РФ. Но я считаю, что наиболее вероятным направлением российской атаки может стать восток. На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей сосредоточено до 40-45 тысяч войск, не первый год ведущих боевые действия против ВСУ», – поясняет эксперт.

Беларусь стала явной угрозой

Не исключает Влад Волошин и угрозы со стороны Беларуси. И напоминает, что недавно Лукашенко заявил: если ситуация на Донбассе или украино-российской границе обострится, то он встанет на сторону России.

«Ну и все события, которые происходят сейчас у украинско-белорусской границы, с якобы пролетом украинского вертолета в воздушном пространстве РБ, все антиукраинские выпады Лукашенко, включая заявление о грядущих белорусско-российских учениях у границы с Украиной, говорят о том, что режим самопровозглашенного «президента» ищет повод для агрессии против Украины. Так что угроза теперь есть и на северном направлении, где у нас более 1 тыс. км границы с Беларусью», – подчеркивает военный эксперт.

Он также напоминает, что на территории Беларуси находится определенное количество российских войск, которые не вышли после осенних учений «Запад-2021».

Игра нервов перед большими торгами

Влад Волошин также считает, что Россия, решившись на вторжение, вряд ли будет бить с одного направления. Скорее это будет комплексная атака.

По мнению эксперта, к атаке могут привлечь силы ЧФ РФ, группировку, которая находится в Крыму, два Армейских корпуса со стороны ОРДЛО и белорусско-российские силы – со стороны РБ.

«Кроме того, – продолжает эксперт, – Кремль может пустить в ход ограниченный контингент российских войск, который называют «миротворцами» в Приднестровье. Они способны устроить провокации, оттягивая наши силы на юго-западном направлении».

И всё же, акцентирует Влад Волошин, больше похоже на то, что Путин повышает ставки перед переговорами – с США в частности и коллективным Западом в целом.

«Среди прочего будет требовать письменного заявления о не расширении НАТО на Восток. Фактически гарантий, что Украина не станет членом Альянса», – поясняет эксперт.

По мнению Олега Жданова, сейчас идет именно политическая игра, направленная на два аспекта. Причем исключительно политических, а не военных.

«Смотрите. Информационная кампания развивается из Вашингтона. Всегда триггером выступает The Washington Post, – один из главных рупоров Демократической партии США. Думаю, что первая политическая цель – за счет поднятия градуса конфронтации между Украиной и Россией не допустить прямых сепаратных переговоров главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя Администрации президента РФ, куратора «украинского направления» Дмитрия Козака. Не допустить сепаратной сделки Киева и Москвы за спиной Вашингтона, – поясняет эксперт. – Второй момент – приобретение Белым домом козырей перед грядущими переговорами с Кремлем. Время уже определено, 7 декабря, вечер по Москве, утро по Вашингтону. Байден и Путин в режиме видео обсудят ряд вопросов, включая украинский. Раз встреча состоится, даже в видеорежиме – значит, повестка дня согласована. Впрочем, вряд ли они чего-то достигнут».

В этом плане, отмечает Олег Жданов, показательна недавняя перепалка между главами внешнеполитических ведомств США и РФ – Блинкеном и Лавровым – во время встречи в Стокгольме.

«Позиции – прямо противоположные. И никто из сторон на компромисс идти не собирается. Скорее всего, после онлайн-встречи Байдена с Путиным статус-кво, который на сегодняшний день сложился вокруг вопроса Украины, останется. Вооруженный конфликт низкой интенсивности на Донбассе. РФ не выполняет «Минск», а США не педалируют этот вопрос. Так, как это есть на сегодняшний день», – прогнозирует Олег Жданов.

Ранее "Телеграф" писал, что политэксперты предупреждали: одной из целей российского давления может быть подписание соглашения между Путиным и Байденом на выгодных для РФ условиях.

О том, что Кремлю выгодно устроить с помощью войны или угрозы войны попытку нового «передела мира» между сильными политическими игроками, говорил «Телеграфу» и генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

При этом западные партнеры Украины грозят России жесткими санкциями в случае атаки на нашу страну.

В Кремле традиционно заявляют, что любые заявления о наращивании военной мощи России на украинских границах являются «искусственным нагнетанием истерики».