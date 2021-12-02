Лукашенко договорился с Россией провести военные учения на белорусско-украинской границе: подробности

Первый этап учений по странному стечению обстоятельств состоится в период прогнозируемого вероятного нападения России на Украину

Не признанный международным сообществом президентом Беларуси Александр Лукашенко сообщил о договоренности по проведению военных учений на южных границах совместно с Россией.

Информацию по поводу договоренности с главой российского государства Владимиром Путиным "лидер" Беларуси обнародовал во время интервью для "РИА Новости".

По словам Александра Лукашенко, обучение начнется уже через несколько месяцев и будет проходить "где-то в два этапа".

"Имеем договоренность с российским президентом Владимиром Путиным, относительно проведения в ближайшее время учений на белорусско-украинской границе… Сейчас эти планы еще верстаем, но этой зимой уже точно проведем первый этап", – сказал он.

Отметим, что более 10 тысяч российских военнослужащих из рядов войск противовоздушной обороны провели марши на общевойсковые полигоны.

По сообщению Министерства обороны России, на зимние учения в полевых условиях отправились батальонные тактические группы мотострелковых соединений Южного военного округа.

Личный состав и лагеря типа АПЛ-500 сосредоточены на полевой местности в Волгоградской и Астраханской областях, частично в Северной Осетии, Ростовской области и в Крыму.

Напомним также, как непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "российском" Крыме и выразил намерение посетить его совместно с российским коллегой Владимиром Путиным, подчеркнув, что вопроса территориальной принадлежности Крыма между ним и Путиным просто не существует.