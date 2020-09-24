«Інавгурацію» Лукашенко назвали реалізацією таємної домовленості з Путіним

У Європарламенті вважають, що існування Білорусі знаходиться під загрозою.

Проведена за закритими дверима і стала сюрпризом для багатьох інавгурація Олександра Лукашенка не могла відбутися без підтримки президента РФ Володимира Путіна.

Таку точку зору в коментарі DW озвучив постійний доповідач Європарламенту по Білорусі Пятрас Ауштрявічюс. Захі, що відбувся він вважає частиною досягнутих на переговорах в Сочі таємних домовленостей між Лукашенко і Путіним. На думку євродепутата, за цим підуть інші кроки «сочинського плану».

На думку, Ауштрявічюса, дії Путіна і Лукашенка не принесуть нічого доброго ні Білорусі, ні Європі.

"Це поставить під загрозу існування Білорусі, стабільність в Європі і регіональну безпеку", - додав він.

Про те, чому Лукашенко поспішив зі своєю інавгурацією, читайте в колонці головного редактора «Телеграфа» Ярослава Жаренова.