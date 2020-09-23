Плювати на всіх або чому Лукашенко так поспішив зі своєю коронацією

Інавгурація Олександра Лукашенка стала справжнім сюрпризом для переважної більшості людей, які стежать за розвитком подій в Білорусі. Вранці 23 вересня силовики перекрили проспект Незалежності і по ньому до Палацу Незалежності промчав кортеж Лукашенка. Що це було? Чому в такій таємниці, якщо, за даними ЦВК, на виборах Олександр Григорович набрав аж 80% голосів? На ці та інші моменти в своїй колонці звертає увагу головний редактор сайту "Телеграф" Ярослав Жаренов.

Ще в середу вранці прес-секретар Лукашенко навіть не назвала дату інавгурації, проте вже о 11:40 запрошені гості з числа придворних чиновників розходилися після пседоцеремоніі. Вважаю, всі вони розуміли, що це ніщо інше, як захоплення влади.

Протести в Білорусі не вщухають з дня виборів. Чи не зупинили білорусів ні страшні побиття і знущання, ні арешти, ні погрози звільнення. Лідерів опозиції методично виганяли з країни або саджали до в'язниць. Зараз на свободі їх залишилося не так багато, але люди все-одно виходять і наполягають на мирному протесті, проведенні нових виборів, вимагають звільнення політв'язнів. Фантастика! Втім, півтора місяці "правоохоронці" і просто міцні хлопці без розпізнавальних знаків точково але постійно відловлюють призвідників протестів (а часто і простих перехожих), демонструючи силу і жорстокість, намагаючись налякати громадян своєї країни.

Не секрет, що на зустрічі в Сочі тиждень тому Лукашенко домовився з Путіним, що залишається президентом Білорусі. Принаймні поки що. Кремлю явно не вигідна революція в Білорусі, навіть з огляду на прихильність всіх опонентів Лукашенка і лідерів опозиції до Росії. "Поганий приклад заразливий", а значить революція не може мати місця. Адже, подивившись на білорусів, росіяни теж можуть раптово захотіти змістити свого "царя".

Лукашенко боїться, розуміючи, що ніхто (крім Путіна) не може дати йому гарантії безпеки

Шизофренія і параноя у кандидата в президенти Білорусі Лукашенко просто зашкалює. Доказом тому стають кадри, де той на вертольоті з автоматом облітає Мінськ разом зі своїм неповнолітнім сином Колею, який одягнений в костюм спецназівця.

Є чітка домовленість між Мінськом і Москвою про спільне придушення протестів у Білорусі з подальшими поступками в питанні суверенітету з боку Лукашенка. Може йтися про повернення до теми Союзної держави, розміщення російських військових на території РБ, тотального відходу від навіть натяків на європейський вектор і повернення Білорусі в лоно РФ.

Рядових білорусів чекає тотальна зачистка. Їх ловитимуть на вулицях, у під'їздах, забирати прямо з квартир. Деякі зникнуть безслідно. У зв'язку з цим шанс вижити тільки в одному випадку - вихід на вулиці і жорстку відсіч путінсько-лукашенсовскім силовикам. З "коктейлями Молотова", щитами, зброєю та іншим. В іншому випадку Білорусь чекає хвиля посадок, еміграція активного населення і економічний занепад.

На дипломатичному фронті найважливішим моментом зараз є питання (не) визнання інавгурації Лукашенка. Лідери європейських країн повинні проявити солідарність з народом Білорусі та категорично відмовитися називати Лукашенко президентом цієї країни. Більш того, наполягати на проведенні виборів вже без його участі. На США надії немає - через півтора місяця у Дональда Трампа вибори, він точно не буде вплутуватися в цю історію. Слово за Парижем, Берліном, Лондоном. Пекін, смію припустити, встане на сторону Лукашенко.

Відповідаючи на ключове питання, чому "інавгурація" пройшла саме зараз, варто згадати, що Лукашенко зовсім не користується інтернетом, протестів для нього не існує. У якийсь момент йому стало просто плювати, як білоруси в реальності до нього ставляться. Після 25 років при владі складно зізнатися собі, що насправді ніхто тебе не любить і ти відверто всіх дістав. Тому він і робить цей плювок в обличчя своєму народові. Далі м'яч на стороні народу - втертися і йти далі на роботу, або ж встати і завдати у відповідь удар. Так народжується нація. Живе Білорусь!