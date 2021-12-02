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Лукашенко домовився з Росією провести навчання на білорусько-українському кордоні: подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Білорусь та Росія проведуть навчання на кордоні з Україною Новина оновлена 02 грудня 2021, 12:48
Білорусь та Росія проведуть навчання на кордоні з Україною

Перший етап навчань за дивним збігом обставин відбудеться у період прогнозованого ймовірного нападу Росії на Україну

Не визнаний міжнародною спільнотою президентом Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про домовленість щодо проведення військових навчань на південних кордонах спільно з Росією.

Інформацію щодо домовленості з главою російської держави Володимиром Путіним "лідер" Білорусі оприлюднив під час інтервʼю для "РИА Новости".

За словами Олександра Лукашенко навчання розпочнуться вже за кілька місяців і проходитимуть "десь у два етапи".

"Маємо домовленість із російським президентом Володимиром Путіним, стосовно проведення найближчим часом навчань на білорусько-українському кордоні… Наразі ці плани ще верстаємо, але цієї зими вже точно проведемо перший етап.", – сказав він.

Відзначимо також, що більше 10 тисяч військовослужбовців з лав військ протиповітряної оборони провели марші на загальновійськові полігони. 

За повідомленням Міністерства оборони Росії на зимові навчання в польових умовах вирушили батальйонні тактичні групи мотострілецьких зʼєднань Південного військового округу.

Особовий склад та табори типу АПЛ-500 зосереджені на пльовій місцевості у Волгоградській та Астраханській областях, частково у Північній Осетії, Ростовській області та в Криму.

Нагадаємо також, як невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "російський" Крим і висловив намір відвідати його спільно з російським колегою Володимиром Путіним, наголосивши, що питання територіальної приналежності Криму між ним та Путіним просто не існує.

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#Росія #Кордон 835 #Білорусь #Навчання
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