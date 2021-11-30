Лукашенко зібрався до Криму і визнав його "російським"

Лукашенко вважає, що має повне право відвідувати Крим.

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "російський" Крим і висловив намір відвідати його спільно з російським колегою Володимиром Путіним.

Про це він розповів в інтерв’ю російській державній агенції РИА.

За його словами, півострів "де-факто був російським", а після т.зв. "референдуму" став таким і "де-юре".

Лукашенко також додав, що має повне право на відвідування Криму "під чиїм би керівництвом він не був".

"Це і мій Крим", — сказав він і розповів, що саме там він уперше побував на морі.

Також Лукашенко зазначив, що під час його нещодавньої зустрічі з Путіним пропонував з’їздити разом на територію окупованого півострова.

За його словами, питання територіальної приналежності Криму між ним та Путіним просто не існує.

Як повідомлялося раніше, нещодавно подібними висловлюваннями відзначився і болгарський президент Румен Радєв, який заявив, що "зараз Крим — російський" і в цьому "немає жодної драми".

Ці його слова були жорстко розкритиковані главою українського МЗС Дмитром Кулебою, який розповів Радєву, що таке "справжня драма".