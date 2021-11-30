Укр

Лукашенко собрался в Крым и признал его "российским"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Александр Лукашенко Новость обновлена 30 ноября 2021, 17:31
Александр Лукашенко

Лукашенко считает, что имеет полное право посещать Крым.

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "российском" Крыме и выразил намерение посетить его совместно с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в интервью российскому государственному агентству РИА.

По его словам полуостров "де-факто был российским", а после т.н. "референдума" стал таковым и "де-юре".

Лукашенко также добавил, что имеет полное право на посещение Крыма "под чьим бы руководством он ни был".

"Это и мой Крым", — сказал он и рассказал, что именно там он впервые побывал на море.

Также Лукашенко отметил, что во время его недавней встречи с Путиным предлагал тому съездить вместе на территорию оккупированного полуострова.

По его словам, вопроса территориальной принадлежности Крыма между ним и Путиным просто не существует.

Как сообщалось ранее, недавно подобными высказываниями отметился и болгарский президент Румен Радев, который заявил, что "в настоящий момент Крым — российский" и в этом "нет никакой драмы".

Эти его слова были жестко раскритикованы главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, который рассказал Радеву, что такое "настоящая драма".

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