"Я расскажу, что такое драма": Кулеба ответил на заявления президента Болгарии о Крыме

Кулеба говорит, что слова болгарского президента ударили по отношениям между странами.

Президент Болгарии Румен Радев за последние дни дважды в своей речи упомянул о "российском Крыме", что не могло не привлечь внимание политиков в Украине.

19 ноября Радев заявил, что в его словах нет драмы и он считает оккупацию Крыма нарушением международного права.

"В политике есть реалии, и на этот момент Крым — российский", — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитирий Кулеба в свою очередь рассказал Радеву о том, "что такое драма".

"Это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей", — написал Кулеба в своем Твиттер.

Помимо того глава украинского внешнеполитического ведомства назвал слова болгарского президента "неосмотрительными" и добавил, что они нанесли удар по дружеским отношениям между странами.

Как известно, Болгария за год трижды пыталась избрать парламент, однако из-за неспособности партий создать коалицию это не принесло результатов. Последние выборы состоялись 14 ноября. В тот же день проводились и президентские выборы.

Несмотря на то, что президент в Болгарии имеет очень ограниченные полномочия, в этом году за пост развернулась ожесточенная борьба. После первого тура Радев получил почти 50% голосов. Его ближайший конкурент Анастас Герджиков набрал почти 23%. Второй тур назначен на 21 ноября.

Стоит отметить, что Радев разделяет пророссийскую позицию и уже неоднократно заявлял, что санкции против России неэффективны и сразу же после избрания в 2016 году заявлял, что будет работать над их отменой.

Как сообщалось ранее, ряд украинских журналистов пожаловались на то, что их не впустили в Грузию. При том причины отказа во въезде не называются.