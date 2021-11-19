Украинских журналистов не пустили в Грузию: подробности
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Официальная причина депортации неизвестна.
Из Грузии депортировали украинского журналиста и автоблоггера Павла Кашука. Он отметил, что собирался на отдых. Причину отказа во въезде ему не сообщили.
Об это он написал на своей странице в Facebook.
Журналист рассказал, что ехал в страну на три ночи с туристическими целями — у него была бронь в отеле и обратные билеты. Также Кашук сообщил, что у него есть вопросы к украинскому министерству иностранных дел и властям Грузии.
В комментариях к посту предположили, что это может быть связано с нахождением в пенитенциарном учреждении политика Михеила Саакашвили. Также предполагалось, что Кашук мог попасть в российский список разыскиваемых лиц, но эту версию опроверг юрист Давид Сакварелидзе, который ранее был замом генпрокурора Украины и грузинским нардепом. По его версии — домой отправляют большинство украинских мужчин.
Также в комментариях о депортации днем ранее сообщил журналист Владимир Золкин, который считает причиной отказа во въезде блокирование властями Грузии доступа в страну иностранным журналистам.
Ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский просил грузинские власти допустить к Саакашвили врачей из Украины. Также сообщалось, что задержанный политик находится в плохом состоянии и терял сознание.
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